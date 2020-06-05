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【2020父親節】喜來登酒店自助餐海鮮打頭炮　波士頓龍蝦法國睡蟹即開生蠔輪流上場

休閒 12:43 2020/06/05

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

喜來登酒店自助餐重新登場，最開心頭盤有各式海鮮揀。(酒店提供)

香港喜來登酒店咖啡廳The Café濶別多月後，終於重開；帶來全新西班牙風情主題自助餐和客人見面，並以一系列海鮮打頭炮，當中當然不乏一貫大受歡迎的即開新鮮生蠔、波士頓龍蝦及法國睡蟹等多達60款滋味料理輪流上場。

冷盤區旁是各式壽司刺身，隨之而來的便是各款西班牙特色Tapas，更有回本現烤區的烤鴨肝、虎蝦、帶子及即切烤焗羊架、燒7吋長巨型澳洲虎蝦、14公斤烤焗斧頭骨肉眼等，美食相當豐富。

有即開生蠔，正！(酒店提供)

而且餐廳還會在父親節當日(6月21日)，贈送一客朱古力焦糖蛋糕給每位父親，其子女更可趁機發揮小宇宙，以自助餐桌上所提供的甜心配料盡情裝飾，為爸爸設計一個獨一無二的可口甜品。

即烤燒肉都是受歡迎的美食之一。(酒店提供)

自助午餐  
日期：即日至6月30日(逢周六及日)  時間：12nn-3pm
價錢：成人398元、小童199元  
自助晚餐  
日期：即日至6月30日(逢周五及六) 時間：6:30pm-10pm
價錢：成人678元、小童339元  
以上價錢全需加一服務費  
備註：以下信用卡均有折扣優惠  
瑞穗銀行(Mizuho Bank)   8折  
恒生白金卡、渣打信用卡   85折  
滙豐卡、恒生卡、美國運通卡   88折  

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店2樓

電話：2369 1111

記者：趙景隆

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