【2020父親節】喜來登酒店自助餐海鮮打頭炮 波士頓龍蝦法國睡蟹即開生蠔輪流上場
休閒 12:43 2020/06/05
香港喜來登酒店咖啡廳The Café濶別多月後，終於重開；帶來全新西班牙風情主題自助餐和客人見面，並以一系列海鮮打頭炮，當中當然不乏一貫大受歡迎的即開新鮮生蠔、波士頓龍蝦及法國睡蟹等多達60款滋味料理輪流上場。
冷盤區旁是各式壽司刺身，隨之而來的便是各款西班牙特色Tapas，更有回本現烤區的烤鴨肝、虎蝦、帶子及即切烤焗羊架、燒7吋長巨型澳洲虎蝦、14公斤烤焗斧頭骨肉眼等，美食相當豐富。
而且餐廳還會在父親節當日(6月21日)，贈送一客朱古力焦糖蛋糕給每位父親，其子女更可趁機發揮小宇宙，以自助餐桌上所提供的甜心配料盡情裝飾，為爸爸設計一個獨一無二的可口甜品。
|自助午餐
|日期：即日至6月30日(逢周六及日)
|時間：12nn-3pm
|價錢：成人398元、小童199元
|自助晚餐
|日期：即日至6月30日(逢周五及六)
|時間：6:30pm-10pm
|價錢：成人678元、小童339元
|以上價錢全需加一服務費
|備註：以下信用卡均有折扣優惠
|瑞穗銀行(Mizuho Bank) 8折
|恒生白金卡、渣打信用卡 85折
|滙豐卡、恒生卡、美國運通卡 88折
地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店2樓
電話：2369 1111
記者：趙景隆