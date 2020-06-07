【入行追夢 】黃庭鋒棄國際學校教職入大台　當藝人後堅持完成碩士學位

▲ 黃庭鋒運動天份甚高。

現年32歲黃庭鋒懂4種語言，在英國求學時曾入選阿士東維拉及狼隊青年軍，後來回流香港入讀中文大學，亦曾在國際學校任教。入娛樂圈後，他更堅持完成體育系文學碩士學位，文武兼備加上高顏值。

其實在大學畢業後，黃庭鋒於國際學校當體育老師，當時還兼職碩士課程和Now TV體育主持。在學校任教時，其中一位學生的家長便是藝人陳芷菁，在她的介紹下入TVB，由體育主持、明珠台節目主持到今日成為演員參與幕前演出。

▲ 黃庭鋒文武兼備。（陳智良 攝）

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家人鼓勵下取碩士學位

在加入TVB的初期，黃庭鋒仍有半年的碩士課程，他接受TOPick專訪時形容當時情況是「兩頭燒」：「我記得當時一個節目要到內地新會拍攝，我帶了兩大疊筆記在車上看，因為我拍攝的後一天便是考試，而那一科是決定我畢業的關鍵，絕對不能『肥佬』，當時我的筆記是直到開拍一刻才離手，一cut機便立即溫習，每一分每一秒都很重要。」

黃庭鋒在入行後，由於感兼顧讀書太過辛苦，曾有數次想放棄學業，但在家人的鼓勵下，黃庭鋒完成了這個不可能的任務，順利畢業。

▲ 黃庭鋒也有風趣幽默一面。（取自黃庭鋒IG）

媽媽擔憂兒子身份轉變

在黃庭鋒棄教師高薪厚職入行後，黃媽媽會不時透露：「你真的很神奇，如果你繼續在學校當老師，就會少很多煩惱，不會出其他問題。」

2019年，TVB門外一幅圍牆被人噴上「TVB黃庭鋒欠債還錢」的字句，成為黃庭鋒入行後遇到的首個挫折。

▲ 黃庭鋒棄當教師入行。（取自黃庭鋒IG）

這也是黃媽媽口中「如果我做老師不會遇到的問題」，黃庭鋒道：「她的心態是我不轉行就不會遇到被中傷的事件，我自己都用了些時間消化，會覺得為甚麼是我？認識我的人都知道我不會賭，所以這件事出現事自己也覺得很突然，也和公司商討怎樣處理，我當時也用了一段時間去消化。」

藝人需要面對很多突如其來的事，而黃庭鋒認為自己可以選擇積極或是消極面對，加上當時家人、朋友、經理人給予他很多鼓勵，令黃庭鋒跨過低潮。

被惡意中傷後，令黃庭鋒每次經過同一個地方，也會偷望一下有沒有再被寫上甚麼字句。

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全靠一件事減輕經濟壓力

和老師不一樣，演員的工作機會是被動的，所以家人也會擔心黃庭鋒難以適應。

在黃庭鋒決定離開教師行業，的確會有很多人「潑冷水」，認為老師轉演藝很難等，但黃庭鋒卻愈挫愈勇：「我又覺得這種感覺很有挑戰，可能有這種心態，每當我遇到困難時，會用充滿挑戰性的角度來看待。」

▲ 黃庭鋒有顏值學歷高，早前在劇集《救妻同學會》獲觀眾肯定。（取自黃庭鋒IG）

從黃庭鋒選擇入行的一刻，他已經知道收入將會是他的一個難題：「我由決定入行已經不會想收入，因為初入行收入一定不理想，大家都清楚的環境，所以我不會去想。」

當問到黃庭鋒會不會因為收入銳減而有壓力時，他的回答出乎所有人意料：「嗯，我很幸運中了台慶大獎！若我回答我很擔心時，相信很多人會衝來打我，這個台慶大獎真的幫我渡過很多難關，仍夠我讀朋友吃飯、請家人去旅行，這筆錢令我輕鬆了許多。」

▲ 黃庭鋒在2018年嬴得台慶大獎。（網上截圖）

事緣在加入TVB第2年，黃庭鋒在《萬千星輝賀台慶2018》獲51萬元「台慶大獎」，令到一直以來毫無抽獎運的他喜出望外，成為眾人眼中的幸運兒。

否極泰來，黃庭鋒體會有時不用想太多，反而會有意想不到的收穫。

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記者：鄭嘉瑤