【新口味雪糕】Häagen-Dazs新推哈密瓜及芒果雪糕　用「男友手臂枕」食雪糕甜蜜感滿分【附送禮詳情】

▲ Häagen-Dazs™推出兩款全新口味雪糕迎接夏日。（圖片由Häagen-Dazs提供）

踏入6月，Häagen-Dazs™推出了兩款全新口味雪糕，同時打造了一系列「HDandMe」產品，即使大家留在家中抗疫，也能迎接充滿活力的夏天！

Häagen-Dazs™推出了全新香甜哈密瓜及濃郁芒果雪糕，兩款雪糕皆以上乘的真正食材製作，大家可食出啖啖真果肉。

此外，Häagen-Dazs™打造了一系列「HDandMe」產品包括﹕「巨大化Party雪糕杯」、「男友手臂枕」及「飄逸女神扇」，大家可邊吃雪糕，邊享受「Me Time」專屬時間。

▲ 巨大化Party雪糕杯（圖片由Häagen-Dazs提供）

其中「男友手臂枕」的設計非常體貼，相信能令一眾女生著迷！女生被強而有力的臂彎擁著，猶如依靠著男朋友的手臂，在100%安全感下，吃著「男朋友」握實的雪糕杯，無論是單身或是熱戀中的女生，也難以抗拒於「男朋友」懷內食雪糕的溫馨甜蜜時刻。

▲ 男友手臂枕（圖片由Häagen-Dazs提供）

由6月12日起至7月9日於百佳超級市場網上購物平台購買Häagen-Dazs™產品滿港幣$100元，或於指定四間Häagen-Dazs™雪糕堂食專門店享用夏日期間限定堂食甜品餐目滿港幣$200元，即能獲贈Haagen-Dazs™「男友手臂枕」一個。

▲ 飄逸女神扇（圖片由Häagen-Dazs提供）

四間Häagen-Dazs™雪糕堂食專門為皇室堡、太古城、中環卡佛大廈及圓方分店。

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責任編輯：王芷瑩