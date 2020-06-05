  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (週五) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新口味雪糕】Häagen-Dazs新推哈密瓜及芒果雪糕　用「男友手臂枕」食雪糕甜蜜感滿分【附送禮詳情】

精明消費 13:16 2020/06/05

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Häagen-Dazs™推出兩款全新口味雪糕迎接夏日。（圖片由Häagen-Dazs提供）

踏入6月，Häagen-Dazs™推出了兩款全新口味雪糕，同時打造了一系列「HDandMe」產品，即使大家留在家中抗疫，也能迎接充滿活力的夏天！

Häagen-Dazs™推出了全新香甜哈密瓜及濃郁芒果雪糕，兩款雪糕皆以上乘的真正食材製作，大家可食出啖啖真果肉。

此外，Häagen-Dazs™打造了一系列「HDandMe」產品包括﹕「巨大化Party雪糕杯」、「男友手臂枕」及「飄逸女神扇」，大家可邊吃雪糕，邊享受「Me Time」專屬時間。

巨大化Party雪糕杯（圖片由Häagen-Dazs提供）

其中「男友手臂枕」的設計非常體貼，相信能令一眾女生著迷！女生被強而有力的臂彎擁著，猶如依靠著男朋友的手臂，在100%安全感下，吃著「男朋友」握實的雪糕杯，無論是單身或是熱戀中的女生，也難以抗拒於「男朋友」懷內食雪糕的溫馨甜蜜時刻。

男友手臂枕（圖片由Häagen-Dazs提供）

由6月12日起至7月9日於百佳超級市場網上購物平台購買Häagen-Dazs™產品滿港幣$100元，或於指定四間Häagen-Dazs™雪糕堂食專門店享用夏日期間限定堂食甜品餐目滿港幣$200元，即能獲贈Haagen-Dazs™「男友手臂枕」一個。

飄逸女神扇（圖片由Häagen-Dazs提供）

四間Häagen-Dazs™雪糕堂食專門為皇室堡、太古城、中環卡佛大廈及圓方分店。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

著數優惠 美食 雪糕

最高瀏覽

【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
10:46 2020/06/04
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
16:32 2020/06/04
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
【2020最新測試】類雌激素影響發育可致癌症　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】
12:17 2020/06/04
【2020最新測試】類雌激素影響發育可致癌症　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】