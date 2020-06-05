  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (週五) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【降魔的2.0】《十字路口》《凡人不懂愛》點擊率破百萬　胡鴻鈞未自滿：要再努力

娛樂 13:18 2020/06/05

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

胡鴻鈞主演的《降魔的2.0》主題曲《十字路口》及插曲《凡人不懂愛》成績理想。

胡鴻鈞（Hubert）主演的劇集《降魔的2.0》正熱播，Hubert更包攬《降魔的2.0》的兩首歌曲，包括《降魔的2.0》主題曲《十字路口》及插曲《凡人不懂愛》，而且成績相當不俗，在香港、星加坡、馬來西亞三地都登上音樂榜的冠軍，兩首歌的MV只推出只一個月已衝破一百萬點擊率。

胡鴻鈞表示：「好興奮響今次劇集入面連出兩首歌曲，而兩首歌的水準都好好，我自己都好滿意，得到大家的喜愛，好感謝。《凡人不懂愛》是我自己作曲，要再努力，希望會有更加多自己的創作。」

《十字路口》、《凡人不懂愛》有好成績，胡鴻鈞卻未敢自滿，表示要再努力做得更好。

早前，Hubert為兩首新歌拍MV。今次新歌MV拍攝手法有點特別，分開在香港及台北取景。

胡鴻鈞稱：「其中《凡人不懂愛》是一個遙距的愛情故事，與女主角很多FaceTime對話片段，我在香港拍攝自己部份，導演諗了很多不同的對話場景，我要對住電腦Mon同空氣做戲，其實個拍法幾有趣。」

更多有關《降魔的2.0》報道：https://bit.ly/2yFnUMF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【降魔的2.0】孝順仔為父母供逾千呎大宅　單身胡鴻鈞：正在尋覓合適對象
17:57 2020/06/02
【降魔的2.0】孝順仔為父母供逾千呎大宅　單身胡鴻鈞：正在尋覓合適對象
【降魔的2.0】胡鴻鈞不介意性取向成焦點　大方面對負面新聞：食得咸魚抵得渴【有片】
18:14 2020/06/03
【降魔的2.0】胡鴻鈞不介意性取向成焦點　大方面對負面新聞：食得咸魚抵得渴【有片】
【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】
18:09 2020/05/20
【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】
胡鴻鈞 降魔的 歌手 電視劇 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
10:46 2020/06/04
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
16:32 2020/06/04
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
【2020最新測試】類雌激素影響發育可致癌症　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】
12:17 2020/06/04
【2020最新測試】類雌激素影響發育可致癌症　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】