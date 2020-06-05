【降魔的2.0】《十字路口》《凡人不懂愛》點擊率破百萬　胡鴻鈞未自滿：要再努力

▲ 胡鴻鈞主演的《降魔的2.0》主題曲《十字路口》及插曲《凡人不懂愛》成績理想。

胡鴻鈞（Hubert）主演的劇集《降魔的2.0》正熱播，Hubert更包攬《降魔的2.0》的兩首歌曲，包括《降魔的2.0》主題曲《十字路口》及插曲《凡人不懂愛》，而且成績相當不俗，在香港、星加坡、馬來西亞三地都登上音樂榜的冠軍，兩首歌的MV只推出只一個月已衝破一百萬點擊率。

胡鴻鈞表示：「好興奮響今次劇集入面連出兩首歌曲，而兩首歌的水準都好好，我自己都好滿意，得到大家的喜愛，好感謝。《凡人不懂愛》是我自己作曲，要再努力，希望會有更加多自己的創作。」

▲ 《十字路口》、《凡人不懂愛》有好成績，胡鴻鈞卻未敢自滿，表示要再努力做得更好。

早前，Hubert為兩首新歌拍MV。今次新歌MV拍攝手法有點特別，分開在香港及台北取景。

胡鴻鈞稱：「其中《凡人不懂愛》是一個遙距的愛情故事，與女主角很多FaceTime對話片段，我在香港拍攝自己部份，導演諗了很多不同的對話場景，我要對住電腦Mon同空氣做戲，其實個拍法幾有趣。」

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