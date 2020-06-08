【移民澳洲】嫁到澳洲648萬購千呎海景單位　港媽悉尼置業貼士：買舊樓性價比高

▲ 嫁到澳洲的Latitia，已是兩女之母，她特別提醒欲移民的家長，澳洲幼兒教育是頗昂貴的，雖然有政府補貼，但她兩名女兒的托兒費仍近2萬。

香港不穩定的局面，令不少港人都計劃移民，要選擇移民地點可説是個重大決定，對於有小朋友的家長來說，移民所考慮的問題就更多，當地的教育制度便是其中之一。求學時期曾在澳洲讀書、2011年正式到悉尼定居的Latitia，本身從事跟教育有關的工作，現在更是兩女之母。想了解澳洲的教育理念及學習風氣？Latitia絕對有資格跟大家分享。

▲ Latitia最喜歡悉尼的生活空間，住得舒服之餘，小朋友亦有很多機會接觸大自然。（受訪者提供）

曾經在澳洲讀書的Latitia，畢業後回到香港工作，直至認識了澳洲籍的丈夫，緣份又把她帶回澳洲，最後在丈夫長大的地方——悉尼落地生根，並正式入籍。今天Latitia已是兩女之母，大女兒剛剛5歲，小女兒2歲半，兩個都未到入學年齡，由於Latitia兩夫婦都需要工作，因此夫婦上班的時候，就安排了兩姊妹到Daycare日托中心去。

托兒中心學費高昂

在澳洲，小朋友6歲入讀小學，5歲就可以先到Kindy（等同香港的幼稚園）讀學前班，但只是一年制，是為小朋友升小學作準備，Latitia的大女兒5歲，即將可以入讀。她說︰

在澳洲幼兒教育是頗昂貴的，但政府會根據每個家庭的經濟狀況，作出不同程度的補貼。沒補貼的話，兩個女每日學費就要300澳元（約1,622港元），而扣除政府補貼後，她們每月的學費合共3,500澳元（約18,900港元），星期一至五由上午8時至傍晚6時，除了會供應膳食外，亦可以學到知識。

一個小朋友接近1萬元的學費，聽落的確嚇怕不少香港家長，不過，Latitia表示，是否讓子女到日托中心，又或是每星期去多少天，都完全是家長的選擇。

▲ Latitia大女兒剛剛5歲，小女兒2歲半，兩夫婦上班的時候，女兒就要到日托中心去。（受訪者提供）

至於悉尼的學習風氣，Latitia強調並非大家想像中的零壓力，華人及印度人的小朋友放學後，上補習班是非常普遍，家長們著重學術成績，也難免會催谷。當地的中學有一類叫Selective School，由政府資助，類似香港的Band 1學校，申請者都需要接受嚴格考核，因此能入讀的學生都是精英，而華人及印度人的家長，都偏好Selective School，因此競爭也頗激烈。

僱主著重經驗及技能

兩個女兒年紀尚小，Latitia亦非虎媽，因此將來女兒要入讀甚麼類型學校，她認為先看看女兒的發展再盤算，但卻非常欣賞澳洲人的價值觀。她說︰

在澳洲真正是「行行出狀元」，學歷並非最重要，僱主更著重經驗及技能。我有位朋友，學歷不特別高，工作是替超級市場做買手，年薪是30萬澳元（約160萬港元），薪金跟一位大學校長差不多，這全因他的經驗及對產品的認識，澳洲人就是懂得欣賞別人的才能。

Latitia表示，澳洲每個省都有TAFE（Technical and Further Education澳洲技術與進修教育），類似香港的IVE，就是讓學生學習較為專業的技能，在當地也頗受歡迎。

▲ 單位於2017年買入，兩房面積1,000呎，約百多萬澳元，呈長方型的間隔非常實用。（受訪者提供）

銀行收緊貸款政策

除了之前提及的學前教育學費不菲之外，Latitia認為，悉尼的生活指數也比澳洲其他地方高，所以對於想移民澳洲的朋友，她會建議布里斯本及阿德萊德，生活質素絕對不比悉尼差，但日常使費卻比較平。根據澳洲Budget Direct網站統計，布里斯本平均租金比悉尼低51.2%，食品類則低7.64%。如果仍然希望移民悉尼的話，則可以選擇居住在離市中心遠一點的區域。

▲ 住所鄰近悉尼港灣大橋，從窗口往外望，可以欣賞到怡人的海景。（受訪者提供）

以她自己為例，她住在遠離市中心的住宅區Neutral Bay，鄰近是悉尼港灣大橋，該區沒有火車站，她與家人出入都會自己駕車。Latitia於2017年買入一個1,000呎的兩房單位，建築物只有8層高，亦非新樓，因此樓價約為120萬澳元（約648萬港元），Latitia說︰

悉尼新樓的實用面積愈來愈細，所以買舊樓反而更實際。我朋友就剛買了一間3房的apartment，千多呎，住宅新落成，有40層高，價錢為230多萬澳元，再加40萬的印花稅，樓價其實跟香港差不多。

Latitia表示，這兩年澳洲銀行收緊了借貸的政策，就連所批出的貸款亦少了，因此要買樓已不如以前容易，各位準備移民澳洲的朋友，就要作好經濟上的準備了。

記者︰陳日言