【首置盤】煥然懿居智能共享設施甩碌未用得　業主：管理費貴貨不對辦

巿建局首置上車盤「煥然懿居」，不少業主上月開始陸續收樓入伙，但管理費定價達每呎4.3元，與現時不少豪宅睇齊。不過，屋苑多項智能、共用及會所設施，多數仍未開放。



其中為住戶提供的共用儲存倉「懿納」，巿建局指入伙初期不會開放，而會所設施也要在8月才會開放，有業主批評屋苑管理費貴，但多項設施在入伙後仍未能使用，有「貨不對辦」之嫌。

煥然懿居驗樓僅錄「崩花爛裂」 詹sir罕見評 高分96

▲ 首置上車盤煥然懿居，管理費呎價逾4.3元，與私樓看齊。（程志遠攝）

屋苑焦點共享設施 懿納、懿淨

「煥然懿居」單位普遍較細小，約261呎至507呎不等，逾八成屬一房及開放式單位。發展商（市區重建局）於屋苑第1座平台，騰出兩個空間興建共享設施，包括智能儲存倉「懿納」，面積約180呎；以及共享洗衣廊「懿淨」，供居民使用。

市建局稱，按大廈公契，「懿納」只限物管人員進入，需協助住客提取物件。局方認為「懿納」面積較細，市建局花逾一年時間研究，建議引入具自動導向功能的「智能托盤」技術，配備儲存追蹤系統，增加儲物量。

▲ 韋志成盼於「懿納」引入智能托盤技術，配備儲存追蹤系統，增加儲物量。（市建局網誌截圖）

▲ TOPick發現，「懿納」入面空空如也，未見任何智能設施。

懿納未開放 原來入面乜都無

不過業主王先生透露，「懿納」仍未開放，大門長期上鎖，他多次向物管公司交涉，但未獲告知何時啟用。

事實是TOPick發現，「懿納」室內空間已裝修，亦已裝設照明系統及閉路電視，但入面空空如也，儲存層架、智能托盤等設備全部欠奉，只有四道牆，未具備條件啟用，意味現時只能被丟空，毫無用處。

▲ 「懿淨」洗衣廊設共享洗衣機及乾衣機。（吳卓峰攝）

▲ 「懿淨」洗衣廊未盡用空間，室內丟空約80呎樓面。（吳卓峰攝）

懿淨未盡用空間 業主轟嘥位

至於洗衣廊「懿淨」，面積跟「懿納」相若，入面分別設6部洗衣機及乾衣機，使用時需收費。不過王先生稱屋苑剛入伙，設施使用率低，暫時未見有居民使用。

但他質疑「懿淨」淪為「已剩」，室內丟空約80呎空間，「明明可以擺放座椅、汽水機，甚至是快遞智能櫃也夠位擺，但而家係乜都無」。

▲ 智能顯示屏設於每個單位近玄關或客廳位置。（梁偉榮攝）

▲ 智能顯示屏不能額外增刪功能，例如安裝其他程式。（梁偉榮攝）

家居智能顯示屏欠人性化

而「煥然懿居」每個單位內，設有智能顯示屏，提供10多項家居資訊，包括監測家居能源消耗數據、同層廢物收集資訊，以至預約會所設施等。

不過業主陳先生稱，顯示屏不能增加或刪減功能，例如安裝其他程式，「既然塊PAD可以睇幾時有𨋢到，如果可以裝埋九巴APP，睇埋樓下幾時有車，先至算係人性化」。

▲ 會所現時只局部開放予業主收樓，部分設施未啟用。（梁偉榮攝）

會所未開放 業主稱仍裝修

屋苑設有會所，有燒烤場、健身室及兒童遊戲室等設施，但物管公司稱現時仍是收樓期間，暫不開放。

但陳先生稱，會所仍在進行裝修工程，才仍未啟用，「管理費收得咁甘，除咗出糧畀看更、清潔同燈油火爉，根本睇唔到仲有乜野洗費支出。」另外，屋苑商場部分也未開放。

▲ 市建局稱截至6月5日，約150伙單位已完成交付程序。（資料圖片）

市建局承認 多項設施未用得

市建局發言人稱，屋苑單位完成交付程序後，管理公司將就屋苑設施的具體運作，諮詢業主意見。

其中「懿淨」將放置梳化及小型茶几，也會向自動汽水販賣機及智能存倉承辦商索取申請資料。至於「懿納」最快到第三季尾才進行安全測試，之後交業主使用。

另外，單位的智能顯示屏已預設10多項功能，也需接駁至大廈管理系統，為確保正常運作和保養，業主不能自行加入第三方程式，以免干擾智能顯示屏系統。就日後加入更多功能的可行性，管理公司將作進一步研究。

而屋苑會所及商場，分別要8月底及年底才開放。

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記者：吳卓峰