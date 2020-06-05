  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (週五) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【DSE2020】港大護理學最多人放BAND A　9.4人爭1個位

社會 14:06 2020/06/05

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

香港大學公布，今年大學聯招首5個最多人申請報讀課程。（資料圖片）

DSE中學文憑試暫定7月22日放榜，大學聯招首階段選科程序現已結束。香港大學公布，今年「聯合招生計劃」首5個最多人申請報讀課程，以護理學學士最多人報名，近2千人申請報讀，但學額只有210個，意味每9.4人爭1個學額。

課程 申請報讀人數(Band A) 課程學額
JS6468 護理學學士 1,990 210
JS6963 工學學士 1,058 383
JS6054 文學士 1,033 347
JS6901 理學士 999 336
JS6456 內外全科醫學士 885 265

香港大學設基本入學要求，考生於DSE需取得英文科達3級、中文科達3級、數學科達2級、通識科達2級；以及兩科選修科目達3級，才可入讀該校。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

大學聯招 大學 香港大學 DSE

最高瀏覽

【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
10:46 2020/06/04
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
16:32 2020/06/04
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
【2020最新測試】類雌激素影響發育可致癌症　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】
12:17 2020/06/04
【2020最新測試】類雌激素影響發育可致癌症　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】