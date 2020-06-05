【DSE2020】港大護理學最多人放BAND A　9.4人爭1個位

▲ 香港大學公布，今年大學聯招首5個最多人申請報讀課程。（資料圖片）

DSE中學文憑試暫定7月22日放榜，大學聯招首階段選科程序現已結束。香港大學公布，今年「聯合招生計劃」首5個最多人申請報讀課程，以護理學學士最多人報名，近2千人申請報讀，但學額只有210個，意味每9.4人爭1個學額。

課程 申請報讀人數(Band A) 課程學額 JS6468 護理學學士 1,990 210 JS6963 工學學士 1,058 383 JS6054 文學士 1,033 347 JS6901 理學士 999 336 JS6456 內外全科醫學士 885 265

香港大學設基本入學要求，考生於DSE需取得英文科達3級、中文科達3級、數學科達2級、通識科達2級；以及兩科選修科目達3級，才可入讀該校。

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責任編輯：吳卓峰