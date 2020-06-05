【戀上女傭】5孩富商偷食女傭影共浴照誤傳妻　小一女兒告發︰爸爸常帶女傭入我房睡

▲ 台灣一名5孩富商背妻偷食女傭，其年幼女兒原來一直知情。

5孩之父對女傭神魂顛倒，還公然讓小一女兒知道。台灣一名富商爸爸與曾任空姐的妻子結婚25年，育有5名子女，10年前起僱用一名越南籍女傭，常背妻帶女傭外出吃喝玩樂。富商某日誤將兩人的「共浴裸照」傳給妻子，妻大怒下向女兒詢問，竟揭開更多荒唐細節，原來女兒一直見證兩人通姦。

據台灣傳媒報道，身家4億台幣（約1億港元）的陳姓富商，與曾任空姐的妻子於1995年結婚，育有5名子女。陳姓富商從事租務放盤，租金年收入逾百萬台幣（約26萬港元）；陳妻曾擔任空姐，婚後辭工。

為方便管理旗下物業，富商與結婚25年的妻子長年分開居住，居於新竹。2010年開始，陳姓富商聘請了假名「黎秋水」的越南籍女傭阮氏玄擔任清潔工作，綽號「阿水」。至2013年，富商接小女兒同住，女傭幫忙照顧。

【戀上女傭】5孩富商背空姐太太偷食女傭 拍「共浴照」誤傳妻子揭發婚外情

帶女傭出席宴會形同夫妻

陳姓富商與女傭愈走愈近，經常送贈名錶、結伴旅遊、去高級餐廳用膳，甚至形同夫妻一起出席宴會。

妻子早已懷疑二人有染，2017年3月一天，竟收到丈夫傳來性愛影片及女傭暴露下體的照片，妻子感到極不妥，認出照片中的壁畫是掛在家中的主人房廁所，懷疑影片男主角是自己丈夫，並推斷案發時間為2013年。

女兒玩舊iPhone看到不雅照

於是妻子向當時就讀小一的女兒，問及丈夫與女傭的相處情況，女兒驚爆自己一早知情，說出爸爸平日會給她玩iPhone 4舊手機，見過內藏爸爸與「阿水」的「變態照片」，更爆出︰

爸爸跟『阿水』常常在我的房間一起睡覺。

女兒透露，爸爸曾帶她和「阿水」去阿里山和越南玩，爸爸都與「阿水」同睡，還看到他們脫光衣服睡覺，而且常一起洗澡。

丈夫辯稱︰純粹欣賞用

妻子確定兩人有姦情，大怒下與丈夫對質，富商大鬧「不關妳事」，並要求妻子刪除手機對話，否則打爛其手機，辯稱他是仿效拍攝色情照片「純粹欣賞用」，比上網搜尋裸照好，還稱給了女傭5萬台幣（約1.3萬港元）。

妻子控告丈夫通姦及申請離婚，索償5,000萬台幣（約1,300萬港元）。丈夫否認通姦，還反指妻子蒐證行為。陳妻指丈夫有很多名車，但平日卻限制她和孩子每天伙食費不得超過285台幣（約74港元），所有開支還要記帳，但丈夫卻帶女傭遊山玩水，「過著神仙也羨慕的逍遙生活」。

新竹地院判准二人離婚，陳姓富商須賠償1千萬台幣（約260萬港元），並指陳姓富商只當妻子是「工具人」。陳不服上訴，高等法院日前作出裁決，維持批准離婚，但改判不用賠錢。

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責任編輯︰林綺玲