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東鐵綫試行新訊號系統疑甩碌　陳帆：會嚴肅調查

社會 14:17 2020/06/05

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陳帆稱，政府會嚴肅處理東鐵綫問題，即上月下旬出現的新訊號系統疑故障情況。（資料圖片）

東鐵綫本年中開始，將由12卡列車分批更換成9卡，配合2022年沙中綫過海段全線通車。但有報道稱，日前港鐵於收車時間試車，疑出現系統異常，車務控制中心無法監控新列車運作。

立法會鐵路事宜小組今（5日）開會，公民黨譚文豪關注，新信號系統於測試期間或有故障，會否對過海段通車造成延誤或其他影響。

運輸及房屋局局長陳帆稱，政府得悉上月23日及25日，新信號系統於東鐵綫的測試情況，政府會嚴肅處理，將要求港鐵交調查報告，而機電署也會獨立調查。

屯門南延綫2030年落成　遭質疑迫爆西鐵

至於政府擬議興建「屯門南延綫」，把西鐵屯門站向南伸延約2.4公里，加建兩個新車站，成本約114億元，政府已邀請港鐵規劃和設計，料3年後動工，2030年落成。

民建聯周浩鼎稱，西鐵綫現時已「迫爆」，延綫只會增加客量。他認為港鐵要提升信號系統，日後增加班次。

熱血公民鄭松泰關注，項目倘採用架空設計，造價日後或遠超預算。

路政署署長陳派明回應稱，西鐵綫日後延伸到屯門南後，港鐵將增加列車和班次。到了2036年，料鐵路容量將可滿足乘客量。

造價方面，陳派明認為架空設計應較地底走線便宜，但要經過詳細設計後，才知悉確實造價。

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責任編輯：吳卓峰

港鐵 陳帆 運輸及房屋局 機電署 運輸

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