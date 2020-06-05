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【那些我愛過的人】溫裕紅演拳手太太感挑戰　塑身學泰拳以最佳狀態示人

娛樂 15:18 2020/06/05

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

溫裕紅在《那些我愛過的人》可展現身手。（梁樂欣攝）

TVB新劇《那些我愛過的人》演員林文龍、黃翠如、蘇皓兒、陳自瑤、溫裕紅、馮素波等，今日在TVB舉行新劇記招，其中在《降魔的2.0》演劉佩玥角色啤啤的闊太媽媽的溫裕紅，演出受到讚賞，溫裕紅稱今次在新劇角色，又跟之前《降魔的2.0》截然不同。

溫裕紅今日亮相《那些我愛過的人》，並接受TOPick訪問，談及新劇演出，她稱：「之前在《降魔的2.0》是有錢人，好高貴的感覺；今次則較貼地，是個打拳師傅的老婆，角色也會在拳館打拳，很好玩的。」

溫裕紅劇中跟孟希璘、冼灝英合作。（梁樂欣攝）

原來紅姐本身也有打拳經驗，她分享：「之前因為想keep fit，便去學泰拳，這是很消耗的運動，很多體能訓練，每次都爆汗，自己好喜歡。」

可是因學了半年，紅姐因為試過誤打空拳而弄傷手，之後便暫停學習。

《那些我愛過的人》一眾演員宣傳。（梁樂欣攝）

她笑道：「年紀漸大，要多點做運動，疫情在家也胖了少許，近日喜歡去打羽毛球，及行夜山，早前去飛鵝山看夜景，很美麗。」

暫時雖未有新劇演出，不過紅姐自言很喜歡演戲，會時刻保持最好狀態。

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記者：游艾維、梁樂欣

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