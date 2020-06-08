下載醫管局「HA Go」App用家不足一半人啟用 　當局研推預約普通科門診服務

▲ 醫管局呼籲已下載「HA Go」app而未啟動的市民，到醫院啟動站確認身份。（陳國峰攝）

醫院管理局流動應用程式「HA Go」推出近半年，下載人次達10萬，惟正式確診身份的人數不足一半。當局計劃於第三季推出「預約普通科門診」及「照顧者模式」服務等。

▲ 為保障病人身份及私隱，病人需親自到醫院的啟動站登記。（陳國峰攝）

「HA Go」是一個綜合醫管局多個應用程式的一站式流動平台，自去年12月推出至今，下載人次達10萬，惟完成身份確認的人數則只有4.55萬。

醫院管理局總行政經理（醫療信息）彭育華指，有關程式要求用家要完成身份確認，才算啟用。為保障病人身份及私隱，病人需帶備身份證及應用程式提供的QR Code，親自到醫院的啟動站登記。

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療信息）彭育華呼籲已登記的市民到附近醫院啟動站啟動程式。（陳國峰攝）

然而，受疫情影響，市民避免到醫院進行啟動，以致完成身份確認的人數不足一半，她呼籲已登記的市民可到附近的醫院啟動站確認身份。

這個應用程式是讓醫管局的病人更能夠掌管自己的身體健康的資訊，希望他們在許可的情況下到醫院進行啟動。

▲ 馮起指「照顧者模式」可方便年輕照顧者得知長者的覆診時間。（陳國峰攝）

現時只要持有香港身份證的18歲或以上人士方可登記。醫院管理局高級醫療信息經理馮起指出，在完成登記後，市民即可透過程序作8大專科門診的新症預約、付款及接收一般資訊等；但當需完成啟動後，才可在程式中查閱更個人化的資訊，包括查詢正服用的藥物相關資料、配藥紀錄、查閱帳單等。

為確保私隱，市民需要在啟動後才可管理及查閱自己的預約診症時間，過去兩年的配藥紀錄、藥物的副作用及帳單等。

馮起續指，當局正考慮用其他方式驗證，增加程式啟用率。另外，應用程式可讓病人查閱自己的過敏紀錄，同時亦可供其他醫生查閱，因此當局將研發與醫健通合作，授權醫護機構取覽病人資料。

特別是很多長者會忘記自己的過敏情況，因此希望透過這個程式，令病人在其他地方看診時，都有一個很好的醫療照顧服務。

為方便及鼓勵市民使用程式，當局將於第三季推出預約普通科門診服務、照顧者模式。馮起稱，「照顧者模式」主要方便長者及其照顧者，首階段可讓照顧者查閱用家的診症時間及付款等，每名市民可授權10位照顧者；而「預約普通科門診」服務同樣亦可在啟動應用程式後，查詢預約紀錄及個人化健康資訊等。

如果老人家及照顧者均已安裝「照顧者模式」，照顧者就可以提醒長者覆診。

另外，HA Go於今年5月中在聯合醫院進行「申請延期覆診」服務先導計劃，彭育華強調醫護人員會根據病人的情況而批出相關的申請，以免病人的病情惡化。當局更稱，正研發可透過應用程式提供視像診症，以及將有關應用程式的服務拓寬至18歲以下兒童。

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記者：郭詩詩