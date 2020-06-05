行人疏忽案審近百天獲判無罪　尼泊爾籍女子入稟向警員及控方索償共600萬

▲ 原告Thapa Kamala入稟高等法院向警員及控方索償共600萬元。（經濟日報資料圖片）

東區裁判法院去年耗時近百天審理1宗行人疏忽案，最終涉案尼泊爾籍女子獲判無罪，女子早前先後入稟向主審的暫委特委裁判官及涉案的士司機興訟，日前再入稟高院，指兩名調查本案的警員及先後擔任本案主控的大律師及律政司惡意檢控，索償共600萬元。

原告Thapa Kamala；首兩名被告為調查本案的警員唐銘基及張小華（均為譯音），另兩名被告Francis Haddon-Cave及關文渭則為兩名先後擔任主控的大律師，另外律政司司長鄭若驊亦在被告之列。

原告於入稟狀指，事件源於1宗發生於2016年4月25日的交通意外，原告於大潭道被1輛的士撞傷送院，原告其後被票控行人疏忽，案件經過近百日審訊後，原告最終被裁定無罪。

原告於入稟狀中指控兩名警員未有誠實地執行其公職，包括唐在查閱有關閉路電視片段後，錯誤地在筆記上形容原告「突然衝出北行線而被撞到」，而事實上片段根本未能反映原告曾踏進北行線，亦無法顯示原告當時有衝出去。對於原告反指的士司機超速駕駛，唐卻視而不見。事實上兩名警員早知的士司機的證供很大可能不獲法庭接納，卻仍然決定向原告提控，屬於惡意檢控。

至於兩名主控，原告指兩人違反專業守則，且誤導法庭，因為兩人明知檢控原告的決定並不符合公眾利益，亦沒有合理的定罪機會。原告又指鄭若驊需為律政司的所有檢控決定負責，因此她與兩名主控亦需負上同樣責任。

原告指基於上述惡意檢控，她承受了巨大壓力及尊嚴受損，而她早前已入稟向涉案的士司機就人身傷害索償，本案卻影響了她的索償，原告因此就一般傷害向被告索償60萬元。原告又指事件受到廣泛傳媒報道，使其私隱受侵犯，原告因此另外索償20萬元。

原告另就損失時間處理案件而索償20萬元，以及向被告索償300萬元律師費。原告又指被告的行為屬獨斷及壓迫性，因此額外向被告索償200萬元，即共索償600萬元。

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記者：楊詠渝