【那些我愛過的人】亞視副總裁宣傳TVB劇集　林文龍決心解決ATV積病：好棘手

▲ 林文龍現身TVB宣傳新劇《那些我愛過的人》。

TVB新劇《那些我愛過的人》今天在TVB電視城舉行記招，劇集主角林文龍在今年1月正式上任為亞洲電視副總裁，仍然大方現身TVB為《那些我愛過的人》宣傳。會上，司儀問：「有無最珍惜的事」林文龍回應稱珍惜這套劇，因為這可能是他暫時最後一主演的劇集。

事後，林文龍按受TOPick訪問，問他為何有此感慨，他答：「不是很感蟹，只是真的不知做完這劇宣傳後，何時再演劇集。」

他續解釋：「因為目前階段，我的確要抽離幕前身份，我現在要招攬人才之餘，更加要有質素的製作，所以這段時間不斷睇劇本，其中有一個我都鍾意個角色，編劇也提議不如我演。可是真的不行，如果那幾個月去了拍劇，公司的事務誰去處理？但沒所屬，因為身份不同了。」

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▲ 林文龍與黃翠如在《那些我愛過的人》合演情侶。

林文龍解決亞視積病

林文龍表示，暫時完全集中負責行政及製作事務：「的確公司內有很多問題，而且要管理一間公司亦非三言兩語可解決。」

他並坦言：「以我作風，答應了去做就一定要件事有質素，不會求求其其應承了卻做過不了自己關的東西出來。現階段要把公司積下來的問題解決，已經好棘手，而且同時要收納台前幕後人才，去拍劇集及綜藝節目，所以不能兼顧幕前。」

至於今次夠義氣回TVB宣傳，他說謙稱：「只是盡演員的責任，演員是應該要配合宣傳的。」

記者：游艾維、梁樂欣