涉謀殺6歲男孫案續審　外婆稱曾擬用枕頭焗男孫

▲ 55歲外婆涉勒斃6歲男孫被控謀殺，案件今日於高等法院續審。（經濟日報資料圖片）

55歲外婆涉勒斃6歲男孫被控謀殺，案件今（5日）於高等法院續審。被告續自辯指，案發日於酒店房間內曾用枕頭蓋自己，再吩咐死者按枕頭，其後擬用枕頭蓋死者面部，惟他感到不舒服，故最終放棄。被告於控方盤問下，承認於案發兩天已決定與死者尋死，控方則指案發前一整天，死者一直有意圖殺害死者，而以枕頭蓋死者亦具謀殺意圖，被告承認可能「有少少諗法」，但最終沒有做到。

稱腦海浮現男孫是精神病人 外婆稱勒男孫後擬用刀自插

涉勒斃6歲男孫外婆自辯稱患抑鬱 案發前兩天曾向街坊透露「好想死呀同個孫仔」

被告簡桂芳，（現年55歲)，被控於2018年3月18日謀殺死者鄭霆軒。控方續盤問被告，被告承認於死者入睡時勒他，並不覺得當時他曾掙扎，她解釋床上顯得凌亂，可能是她事後抱起死者時扯起了床單。

被告供稱，於案發前兩天致電防止自殺會後欲與死者一同尋死，曾想過往澳門租酒店跳樓。控方指案發前一天早上起，被告已計劃殺害死者，當天作任何決定時，腦海中一直有殺害死者念頭。被告供稱「都可以咁講」，她指買刀擬殺自己，但並非時刻想著殺死者，「有時想死，有時唔想死，無目標」，她強調當時情緒十分低落及不開心。

外婆涉勒斃6歲男孫案 警員指被告稱男孫患病長大後生活困難

外婆涉勒斃6歲男孫案續審 被告曾向學校輔導員指男孫「紮紮跳」壓力大

控方指被告可以作出選擇，被告則指當時被思想控制住，「撇唔開呢樣嘢」。被告承認照顧死者6年半以來，不多不少會發脾氣，但沒有向他大吵大鬧，體罰亦只是打臀部，並非如其他虐待事件般恐怖。

控方多次問及被告是否認為死者應該死，被告回應指當時受情緒控制，並指自己應該死，現時認為死者是不應該死。

被告指於酒店房內最初擬用肩帶勒死者，但因死者「好哋哋」站著，她聲稱「做唔到」。控方指死者若入睡是否比清醒時更容易被殺，被告供稱沒有想過，強調當時「個腦話佢係精神病要勒死佢」。

外婆涉勒斃6歲外孫案續審 鄰居指被告稱外孫患過度活躍症而擔心

外婆涉以背包繩索勒死6歲外孫 女兒指被告患精神病

被告又供稱當晚於酒店房晚膳後，曾躺在床上用枕頭蓋自己面部，並著死者按著枕頭，其後她擬用枕頭蓋死者，惟因死者感到不舒服而放棄，被告指死者當時並不驚怕，「當玩咁」。

控方指被告用枕頭焗死者有謀殺意圖，被告供稱「都可能有少少諗法」，後來已沒有做。控方追問如何「有少少意圖」，被告供稱「我自己都都唔明我自己」。聆訊下午續。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧