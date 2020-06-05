新巴城巴推出太陽能巴士行走8號線　年均減排量相等於種31棵樹

▲ 新巴城巴今日起推出太陽能巴士行走8號線，年均減排量相等於種植31棵樹。（新巴城巴圖片）

現時公共交通工具講求減排節能，由新巴城巴研發的首輛太陽能裝置雙層巴士今日（5日）起投入服務，行走來往杏花邨及灣仔北。

新巴城巴指，以太陽能轉化出的電能，會供給車上的照明及乘客資訊設施。太陽能收集板置於車頂，共20塊，能輸出1,500瓦。每塊太陽能板厚度有2.5毫米及重1.5公斤，可緊貼車頂表面並避免大幅增加車身的負重。

太陽能會經控制器轉化為電能並先儲存在電池內，再自動供電予車廂的照明系統、動態巴士站顯示屏及車身電子路線牌，藉此減少使用引擎推動發電機所產生的電力，從而減低油耗及碳排放。

新巴城巴預計每日供電時間可長達7.5小時。即使巴士關掉引擎，儲存在電池內的太陽能電力仍可繼續為車身電子路線牌供電。新巴城巴估計太陽能裝置巴士能有效減少每年約0.716公噸碳排放量，相等於種植31棵樹的空氣淨化量。

兩巴又表示，會持續監測巴士的環保表現，以研究於更多巴士加裝太陽能供電裝置，以及使用太陽能為車廂內更多電子裝置提供電力的可行性。

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記者：陳梓蔚