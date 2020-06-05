【那些我愛過的人】蘇皓兒演林文龍女兒獲益良多　Chloe難忘獻出熒幕初吻

▲ 蘇皓兒在《那些我愛過的人》跟林文龍有父女情。（梁樂欣攝）

TVB新劇《那些我愛過的人》演員林文龍、黃翠如、連詩雅、蘇皓兒、陳自瑤、溫裕紅、馮素波等，今日在TVB舉行新劇記招，在劇中演林文龍女兒的蘇皓兒（Chloe），出道以拍檸檬茶廣告受注目，首次拍長劇的Chloe，在「爸爸」林文龍身上獲益良多。

《那些我愛過的人》一眾演員為新劇宣傳，林文龍演的單親爸爸，跟獨生女（蘇皓兒）有不少戲份，提到跟這位「亞視高層」高層合作，Chloe印象深刻。

她笑道：「雖然文龍哥在片場是有點氣場，但其實很好人，很關心演員，也會很提點我。他是很幽默，經會在拍攝以外逗我笑，有時我們笑聲也會被收音哥哥罵！」

▲ Chloe跟李任燊有感情綫。（梁樂欣攝）

雖然有幕前經驗，不過蘇皓兒自言未拍過長劇，明白經驗尚淺，有時表達情感不夠，林文龍也會幫她入戲。

劇中Chloe周旋兩位男生顧定軒及李任燊，更首次獻出熒幕初吻。Chloe憶述：「劇中我是喜歡Kyle（李任燊），有場戲講他來了我家，彼此也接了吻，拍攝時沒有感尷尬，大家都希望演出專業，他也是好對手，彼此只是蜻蜓點水吻了一下，更似puppy love。」

林文龍決心解決ATV積病 上一頁 溫裕紅演拳手太太 下一頁

記者：梁樂欣、游艾維