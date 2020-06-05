【2020父親節】Klook推限時美食及活動優惠　五星級酒店自助晚餐買二送二低至$323／位

▲ Klook將推出不同酒店、美食及活動優惠！（圖片由Klook提供）

父親節快到，Klook精選多間酒店自助餐限時「買二送二」優惠，以及11項限時香港美食及活動「買一送一」優惠，優惠於明天（6日）中午12點在官網舉行，大家可準時搶購，和爸爸慶祝父親節！

酒店自助餐「買二送二」

Klook將推出限時酒店自助餐「買二送二」優惠，當中包括香港W酒店KITCHEN餐廳的晚市自助餐，4人同行2人免費，晚市自助餐合共只需HK$1,515，人均只需HK$379，就可享受五星級酒店自助餐。

此外，香港萬怡酒店MoMo Cafe亦有「買二送二」優惠，合共只需HK$1,291，人均只需HK$323。

而皇家太平洋酒店柏景餐廳的「吃喝無限點」晚餐「買二送二」優惠，4人同行2人免費只需HK$1,474，人均只需HK$369。

港威酒店Three on Canton亦有「買3送1」的晚市自助餐優惠，人均只需HK$507。

美食「買一送一」

Klook亦推出限時香港美食「買一送一」優惠，包括8項美食優惠，買家須最少購買2人名額。優惠如下：

活動「買一送一」

除了美食優惠外，Klook還推出了香港活動「買一送一」優惠，包括（須最少購買2人名額）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩