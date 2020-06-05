【復課準備】小四至中二生6月8日復課　教育局籲勿鬆懈及參與違法活動

▲ 小四至中二學生將於下周一（8日）復課。（經濟日報資料圖片）

本港中三至中五學生已於5月27日復課，小四至中二學生亦將於下周一（8日）復課，教育局局長楊潤雄今日（5日）在Facebook帖文，指高中復課過程順利，但仍不能鬆懈，隨復課將進入第二階段，他感謝衞生防護中心、學校同工和家長，深信在大家緊密合作、毫不鬆懈的情況下，定可為同學作出最佳的安排，包括身心的準備，讓他們逐步重拾充實及愉快的校園生活。

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教育局副秘書長杜永恒昨日（4日）亦發表網誌，提醒家校即使疫情有緩和跡象，各人不能掉以輕心，並提及能順利復課，實在得來不易，而先決條件是提供及維持一個安全、平穩和寧靜的學習環境，呼籲各位家長多與子女溝通，提醒他們在放學後或非上課日，避免到人多擠擁的地方，以減低感染風險，更應好好愛惜自己，切勿參加危險或違法的活動，時刻以自身安全、健康及前途為重。

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杜永恒指，教育局暫時實行半日上課，亦已向學校發出復課指引，要求校方全面清潔及消毒校園，以確保學生在安全衞生的環境下學習，在學校作好充分準備的同時，家長也得繼續緊密配合，才可協助子女順利重投校園的學習生活。

他亦建議家長提醒子女在公共交通工具上、街道上及校園內時刻佩戴口罩；敦促子女在日常生活細節上注意衞生程序，例如進食前、觸碰口罩後、如廁後都要徹底清潔雙手；以及重新編排子女的作息時間，建立健康的生活規律，包括學習、用膳、運動、遊戲時間等，確保子女有充足睡眠。

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記者：陳曉瑩