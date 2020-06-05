Marvel《美國隊長3：英雄內戰》《死侍2》重映  6月11日至6月24日再現大銀幕

▲ Marvel 《美國隊長3：英雄內戰》及《死侍2》將於 6月11日至6月24日限定重映兩周。

Marvel Studios繼在5月28日起推出限定兩周重映《復仇者聯盟》（Avengers）以及《鐵甲奇俠3》（Ironman 3）後，剛宣佈有第2浪人氣賣座片重映，那就是由《美國隊長 3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）及《死侍2》（Deadpool 2）接棒，將於6月11日至6月24日於本港各大戲院限定重映。

2016年的《美國隊長 3：英雄內戰》承接《復仇者聯盟2》（Ａvengers 2），並開啟之後《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），可說重要之作。

▲ 《死侍2》將於6月11日起在本港重映兩周。

而且此片動作設計出色，美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans）跟鐵甲奇俠羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）對決，劇情極具張力。

至於2018年的《死侍2》，繼續《死侍》首集的玩嘢作風，賴恩尼諾斯（Ryan Reynolds）進一步發揚其賤嘴型男作風，爆炸頭烈女多米諾，以及喜歡四圍炸的超級士兵機堡打到飛起。

INFO

《美國隊長3：英雄內戰》

片長：148分鐘

上映戲院：27間

《死侍2》

片長：135分鐘

上映戲院：17間

重映日期：2020年6月11日- 6月24日