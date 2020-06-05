【酒店野餐籃】挪亞方舟度假酒店推沙灘野餐籃　飽覽青馬大橋全海景Chill過夏日

▲ 挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳推出「Summer Chic沙灘野餐籃午餐」，包括精緻野餐籃與沙灘蓆，到沙灘賞青馬大橋美景。（相片：挪亞方舟度假酒店）

夏天來到，當然要野餐！挪亞方舟度假酒店的豐盛閣餐廳特別推出「Summer Chic沙灘野餐籃午餐」，遊人可預訂酒店級精緻食物及沙灘蓆到馬灣東灣泳灘，邊飽覽青馬大橋邊享受野餐風情。

▲ 吞拿魚蓉伴三文魚子多士（上）、迷你煙三文魚慕絲撻（中）及迷你忌廉雞肉酥（下）。（相片：挪亞方舟度假酒店）

▲ 鮮果撻（上）及特色小砌餅（下）。（相片：挪亞方舟度假酒店）

▲ 迷你春卷配泰式甜辣醬（上）與日式炸薯絲蝦配蛋黃醬（下）。（相片：挪亞方舟度假酒店）

野餐籃美食包括：吞拿魚蓉伴三文魚子多士、迷你忌廉雞肉酥、日式炸薯絲蝦配蛋黃醬、迷你春卷配泰式甜辣醬、迷你榛子醬夾心西多士、迷你煙三文魚慕絲撻、鮮果撻及特色小砌餅，再配合清怡的蔬菜條與果汁，清新精緻，夏日大滿足。

▲ 到馬灣東灣泳灘沙欣賞青馬大橋與汀九橋的180度壯闊海景。（相片：挪亞方舟度假酒店）

除了精緻酒店級美食，計劃更一站式提供野餐籃及沙灘蓆。遊人毋須事先準備，便可帶著豐盛的野餐籃與沙灘蓆到鄰近的馬灣東灣泳灘，一邊欣賞青馬大橋與汀九橋的180度壯闊海景，一邊體驗輕鬆漫活的野餐風情。

挪亞方舟度假酒店豐盛閣 - Summer Chic 沙灘野餐籃套餐

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

供應日期及時間：即日至8月31日（10am - 3pm)

查詢及預訂：熱線3411 8836 或按此網址。

費用：$258/2人份量（免收加一）

注意：

1. 食物製作約需一小時。

2. 野餐籃連沙灘蓆只供外借，並需繳付現金500港元作按金。按金將於同日營業時間歸還野餐籃連沙灘蓆後退回 。

記者：陸明敏