  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (週五) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酒店野餐籃】挪亞方舟度假酒店推沙灘野餐籃　飽覽青馬大橋全海景Chill過夏日

休閒 16:57 2020/06/05

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳推出「Summer Chic沙灘野餐籃午餐」，包括精緻野餐籃與沙灘蓆，到沙灘賞青馬大橋美景。（相片：挪亞方舟度假酒店）

夏天來到，當然要野餐！挪亞方舟度假酒店的豐盛閣餐廳特別推出「Summer Chic沙灘野餐籃午餐」，遊人可預訂酒店級精緻食物及沙灘蓆到馬灣東灣泳灘，邊飽覽青馬大橋邊享受野餐風情。

吞拿魚蓉伴三文魚子多士（上）、迷你煙三文魚慕絲撻（中）及迷你忌廉雞肉酥（下）。（相片：挪亞方舟度假酒店）

鮮果撻（上）及特色小砌餅（下）。（相片：挪亞方舟度假酒店）

迷你春卷配泰式甜辣醬（上）與日式炸薯絲蝦配蛋黃醬（下）。（相片：挪亞方舟度假酒店）

野餐籃美食包括：吞拿魚蓉伴三文魚子多士、迷你忌廉雞肉酥、日式炸薯絲蝦配蛋黃醬、迷你春卷配泰式甜辣醬、迷你榛子醬夾心西多士、迷你煙三文魚慕絲撻、鮮果撻及特色小砌餅，再配合清怡的蔬菜條與果汁，清新精緻，夏日大滿足。

到馬灣東灣泳灘沙欣賞青馬大橋與汀九橋的180度壯闊海景。（相片：挪亞方舟度假酒店）

除了精緻酒店級美食，計劃更一站式提供野餐籃及沙灘蓆。遊人毋須事先準備，便可帶著豐盛的野餐籃與沙灘蓆到鄰近的馬灣東灣泳灘，一邊欣賞青馬大橋與汀九橋的180度壯闊海景，一邊體驗輕鬆漫活的野餐風情。

挪亞方舟度假酒店豐盛閣 - Summer Chic 沙灘野餐籃套餐

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

供應日期及時間：即日至8月31日（10am - 3pm)

查詢及預訂：熱線3411 8836 或按此網址

費用：$258/2人份量（免收加一）

注意：

1. 食物製作約需一小時。

2. 野餐籃連沙灘蓆只供外借，並需繳付現金500港元作按金。按金將於同日營業時間歸還野餐籃連沙灘蓆後退回 。

記者：陸明敏

相關文章

【酒店優惠】尖沙咀凱悅推包早餐住宿優惠　再送千元餐飲回贈歎席前歐陸菜【內附連結】
今日 11:48
【酒店優惠】尖沙咀凱悅推包早餐住宿優惠　再送千元餐飲回贈歎席前歐陸菜【內附連結】
【2020父親節】喜來登酒店自助餐海鮮打頭炮　波士頓龍蝦法國睡蟹即開生蠔輪流上場
今日 12:43
【2020父親節】喜來登酒店自助餐海鮮打頭炮　波士頓龍蝦法國睡蟹即開生蠔輪流上場
【2020父親節】Klook推限時美食及活動優惠　五星級酒店自助晚餐買二送二低至$323／位
今日 16:03
【2020父親節】Klook推限時美食及活動優惠　五星級酒店自助晚餐買二送二低至$323／位
Local Tour 旅遊資訊 海灘 美食 午餐 酒店 挪亞方舟 馬灣 餐廳

最高瀏覽

【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
16:32 2020/06/04
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
10:46 2020/06/04
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【銅芯抗疫口罩】醫院內須戴外科口罩不接受CuMask 聖保祿醫院：建議訪客更換合適口罩
19:00 2020/06/04
【銅芯抗疫口罩】醫院內須戴外科口罩不接受CuMask 聖保祿醫院：建議訪客更換合適口罩