涉多宗網上交易騙案　警方拘3男女包括集團主腦

▲ 警方拘捕涉案人士。

警方昨日(4日)成功瓦解一個網上購物詐騙集團，拘捕3人。西區警區近日接獲2宗涉及網上交易的詐騙案，經深入調查後在跑馬地一間酒店內拘捕2男1女，年齡介乎29至35歲，其中一名被捕男子相信為集團主腦，以欺騙手段取得財產,盜竊,管有危險藥物等罪名被捕。

▲ 行動中檢獲名牌手袋、手提電話、身份證等證物。

西區警區刑事總督察候禮文表示，行動中檢獲名牌手袋、手提電話、身份證、支票簿、銀行卡及小量冰毒，案件交由西區警區重案組第一隊接手調查。候禮文指，騙徒會在一些大型網上交易平台接觸一些放售產品的受害人，訛稱會以支票或提供一些手機付款截圖以進行交易，當獲得受害人的信任後，騙徒再指示物流公司將受害人貨品取走，之後甚至向受害人聲稱較早時多付了款項，要求受害人退回款項，最終令受害人損失了貨品及金錢。

▲ 西區警區刑事總督察侯禮文(左)。

警方懷疑該集團可能涉及本港多宗同類案件，涉及騙款仍在統計中，而調查仍在進行。

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記者：曾秋文