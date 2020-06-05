【十優港姐】傳感OL生活沉悶想回巢TVB　麥明詩發文提3個重點澄清

▲ 麥明詩被指想吃回頭草重返TVB拍劇。

前港姐冠軍麥明詩（Louisa），去年尾宣佈與TVB轉簽一年一騷的合約，並暫時停止演藝事業，專心做顧問公司的國際商業顧問。不過，今天（6月5日）有傳過慣藝人多姿多采生活的麥明詩，覺得現時做OL的收入大跌，於是在導演葉念琛的生日會上，主動向TVB高層樂易玲出口，想返回娘家拍劇

其實麥明詩在去年11月宣布不再做TVB親生女後，雖然不時在個人社交平台分享生活點滴，不過已半退居幕前，專心過打工仔生活，天天朝九晚五工作。早前，更因疫情影響而令要出埠工作的她滯留台灣。

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▲ 麥明詩早前被指向樂易玲表示想重返TVB。（Instagram圖片）

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Louisa自選港姐起已因「會考十優狀元」及畢業於英國劍橋大學法律系的名銜，即受觀眾關注，亦非常有助她在娛樂圈的發展，但卻在事業起步時選擇半轉行，令不少人頗意外。

正當大家以為Louisa已完全投入OL生活，近日卻傳她在導演葉念琛的生日會上，主動向TVB高層樂易玲開口表示想返回娘家拍劇，並指原因是她覺得這半年來的OL生活收入大減，而且工作規律沉悶，不及做藝人般多姿多采。

澄清回巢傳聞

面對傳聞，Louisa今天在個人社交平台快速發文澄清，指自己沒回巢TVB的想法：

1. 沒有回巢想法，勤力返工嘅冇乜邊個唔辛苦，但係有付出先會有收穫，現時工作充實有意義。 2. 想繼續發展而家嘅專業事業，希望大家俾啲空間，盡量唔想影響到公司同埋同事。 3. 日日返工係唔會有時間扮靚，連頭髮都冇時間梳，批評打扮冇乜意義。

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▲ 麥明詩自2015年起入行。（電視截圖）

十優港姐麥明詩

現年28歲的「十優港姐」麥明詩參加2015年香港小姐奪冠入行，主要擔任主持工作，如節目《港生活•港享受》、《明珠生活》及《#後生仔傾吓偈》等，非常受觀眾歡迎。

之後，麥明詩亦有參加劇集演出，在《使徒行者2》中擔任第三女主角，2018年的《是咁的，法官閣下》中擔任第二女主角，並獲提名《萬千星輝頒獎典禮2018》的「最佳女主角」。

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