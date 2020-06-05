【世界環境日2020】港燈推香港動物WhatsApp Sticker 宣傳生物多樣性籲大眾關注保育
社會 16:36 2020/06/05
愛護環境人人有責，港燈趁一年一度的世界環境日，推出香港動物WhatsApp Sticker，供市民免費下載，藉此喚醒社會各界多關注生態環境﹑保育自然和愛護環境。
港燈董事總經理尹志田表示，今次推出的動物WhatsApp Sticker，以多款香港特色動物為主打角色，包括野豬叫山友「咪搞我」、盧氏樹蛙呱呱叫「咩話」、招潮蟹開心高舉「Yeah」手勢等，推廣動物有趣特性，讓公眾在日常生活中使用時，亦可以掌握香港的生物多樣性。
此外，港燈亦舉辦攝影比賽，邀請公眾提交於南丫島上拍攝的動植物或昆蟲等生物相片，以展現南丫島上的「生物多樣性」，短短個多星期已經收到超過100張參賽作品，稍後將在網上公佈結果。
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記者：陳曉瑩