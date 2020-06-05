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【世界環境日2020】港燈推香港動物WhatsApp Sticker　宣傳生物多樣性籲大眾關注保育

社會 16:36 2020/06/05

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

港燈推出香港動物WhatsApp Sticker，供免費下載。（圖片由港燈提供）

愛護環境人人有責，港燈趁一年一度的世界環境日，推出香港動物WhatsApp Sticker，供市民免費下載，藉此喚醒社會各界多關注生態環境﹑保育自然和愛護環境。

港燈籲社會各界多關注保育自然和愛護環境。（圖片由港燈提供）

港燈董事總經理尹志田表示，今次推出的動物WhatsApp Sticker，以多款香港特色動物為主打角色，包括野豬叫山友「咪搞我」、盧氏樹蛙呱呱叫「咩話」、招潮蟹開心高舉「Yeah」手勢等，推廣動物有趣特性，讓公眾在日常生活中使用時，亦可以掌握香港的生物多樣性。

此外，港燈亦舉辦攝影比賽，邀請公眾提交於南丫島上拍攝的動植物或昆蟲等生物相片，以展現南丫島上的「生物多樣性」，短短個多星期已經收到超過100張參賽作品，稍後將在網上公佈結果。

港燈董事總經理尹志田聯同公共事務總經理楊玉珍及集團發展副總經理何彥彪一同為攝影比賽進行評審。（圖片由港燈提供）

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記者：陳曉瑩

昆蟲 港燈 香港 攝影 WhatsApp

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