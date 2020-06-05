【2020父親節】Tom Dixon人工吹製型格酒杯　父親節送給品酒爸爸開心對飲

▲ 父親節將至，計劃好要買甚麼給爸爸了嗎？Tim Dixon兩大窩心系列產品，陪各位孝順仔女在節日好好慰勞父親。（Tom Dixon提供）

父親節還有兩個多星期就到，為免臨急臨忙買禮物，各位乖仔乖女就要做好準備！不少爸爸都喜歡外形簡約的實用器物，色調沉穩，黑、白、灰就最好不過。

要找簡單、好用的物品不難，但若想花點小心意，在實用以外添些設計元素，送份內外俱佳的禮物，Tom Dixon應該幫到你。

因應父親節，Tim Dixon有兩個系列的精選推介，包括Tank及Eclectic London系列。產品均以黑色為主調，設計獨特又具個性。前者為不同大小、形態的杯套裝，後者則是生活用品，包括蠟燭、香薰、個人護理及清潔系列套裝等，有助各位爸爸提升生活品味，將有型的一面融入家居和生活當中。

1.愛酒之人必備

如果爸爸喜歡品酒，那Tank黑色系列絕對適合他。杯子由人工吹製而成，再以仔細的技術，打造出通透、堅固的杯身。杯緣切割利落、經過拋光處理，表面為黑色漸變的玻璃材質。外形時尚又型格，可與家人、朋友暢飲一番時使用。除了實用之外，吸睛的酒杯外形，平日亦可以當作餐桌、櫃子內的擺設，點綴家居。

▲ 高身杯套裝（$980）（Tom Dixon提供）

▲ 矮身杯套裝（$840）（Tom Dixon提供）

▲ 酒杯套裝（$1,110）（Tom Dixon提供）

▲ 啤酒杯套裝（$980）（Tom Dixon提供）

2.香氣撲鼻系列

喜愛香味不是女士的專利，找到自己喜歡的味道，在家裏點上蠟燭、香薰，散發着淡淡香味令人放鬆，更添家居的舒適度。不過香氣選擇十分重要，男士用的話不宜太濃太搶，否則他們或覺得刺鼻。

▲ Eclectic London蠟燭為家居、房間添上格調。（$880）（Tom Dixon提供）

Eclectic London系列的產品，氣味混合了黑胡椒、沉香木及廣藿香，味道清新、天然，散發一種淡淡的煙熏香味，香味悠長又自然。系列除了有蠟燭、香薰外，更有沐浴露、沐浴油及乳霜，沐浴露內含黑色黏土及木炭，相當特別。

▲ Eclectic London香薰適合工作勞碌完一整天，想在家鬆一鬆的爸爸。（$1,100）（Tom Dixon提供）

▲ 個人護理及清潔系列套裝相當抵買，總有一款合爸爸心意。（$980）（Tom Dixon提供）

記者：吳霆俊