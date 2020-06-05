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市區更新探知館恢復全面參觀及導賞服務

社會 16:48 2020/06/05

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市區更新探知館位於中環中心地庫。（資料圖片）

市區重建局今天（5日）宣布，下周一（8日）全面開放市區更新探知館的參觀時段，以及導賞服務。

繼早前恢復開放逢星期五的公眾參觀時段後，探知館將恢復開放逢星期一至星期四的學校和非牟利團體參觀時段，以及舊區導賞服務。網上預約參觀系統（http://urec.org.hk/urec/about/）已即時開始接受預約可供參觀的日子及時段。

至於位於旺角的SPORTS EXPO的團體參觀活動及VR虛擬體驗區，則繼續暫停，直至另行通告。

市建局稱，繼續於轄下設施採取防疫措施，以減低感染及病毒傳播的風險，措施包括每個時段的參觀人數限制、場地人數限制、提供酒精搓手液及加強場地設施的清潔等。

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責任編輯：吳卓峰

市區重建 市建局

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