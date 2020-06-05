【外傭是家人】菲傭工作6年約滿將回鄉生仔　僱主小女兒一句話令媽媽感動想喊

▲ 本港有外傭即將完約回菲律賓生孩子，僱主小女兒知道後，說出一句感動話。

本港不少家庭聘請外傭幫忙照顧孩子及分擔家務，外傭姐姐成為家庭重要一員。近日有港媽在網絡發帖分享窩心事，表示外傭即將完約，會回菲律賓生孩子。一直由外傭幫忙照顧的女兒知道後，非常不捨，說出一句感動話。

本周三（3日），有港媽在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示聘用了5年的菲傭工作多約1年就完約，她將不再績約，回菲律賓生孩子組織家庭。僱主的女兒現年5歲，菲傭姐姐幫忙湊大她，女兒跟外傭感情深厚，如同家人。港媽向女兒解釋外傭將要離開，好讓她有心理準備︰

我同阿女講，姐姐以後要返菲律賓生BB，要湊佢自己個BB，不能永遠湊你。

女兒不捨得外傭

女兒知道姐姐會離開，表示非常不捨，跟媽媽說了一句話，令港媽表示聽到想喊，感恩女兒一出世就有個好工人湊。

女兒問 ︰「姐姐生的BB可唔可以叫Paris啊？」 而小女孩的名字正是Paris。她希望外傭的女兒跟自己有一樣的名字，像希望自己一直在外傭的心中，不會忘記她。

網民︰好工人可遇不可求

有關帖文引起網民熱烈討論，網民指能聘請到好工人可遇不可求，替發帖港媽開心。不少網民也分享類近的經歷，有的感謝外傭愛錫孩子，特意買了金牌仔送她，表示全靠有愛自己小朋友的工人，僱主才能安心上班；另有港媽的2歲多女兒知道菲傭希望在疫情受控下回家鄉，她說︰「No！姐姐stay here 、姐姐 is mine」。

還有網民教路可以跟外傭保持聯絡，她的外傭工作了4年回鄉結婚生仔，兩年後回港幫忙，發現有不少外傭生完小朋友會想再來香港賺錢。

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責任編輯︰王明芳