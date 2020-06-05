【減肥大作戰】米線隱藏高鈉高油致肥陷阱　營養師教你譚仔健康食法

▲ 營養師Hayley Leung分享了米線減肥食法。

米線是港人摯愛，打工仔OL、學生都喜歡吃米線做午餐，但一碗米線看來健康，其實暗藏高油高鈉的致肥陷阱。營養師Hayley Leung近日就分享了「米線減肥食法」，從麵底、湯底、配料到小食逐一分析，令大家既能食得健康，又能減肥。

如何選擇米線、薯粉？

米線、薯粉都是低脂選擇，不過普遍份量比較多。一碗清湯米線或薯粉的熱量已高達350kcal。因此Hayley建議，無論是男生或女生，都應減少米線份量。

麻辣湯底最肥油分最高

最不推薦的是麻辣湯底，麻辣湯底的辣是來自辣椒油，油分最高，而如果辣油越多，脂肪含量也會越高。

三哥酸辣和番茄也是較不推薦的湯底。Hayley表示，番茄湯底本身無問題，但因為譚仔三哥的番茄湯底可以加辣，無形中與食麻辣差別不大。如果喜歡吃番茄湯底，不加辣或選10小辣也可行。

至於較推薦的是清湯或酸辣湯底，因為酸辣湯中沒有添加很多紅油，所以也可接受。

配料隱含高脂高鈉陷阱

要食得健康，Hayley分享最重要的第一大原則，就是要集齊碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維，以及油脂4大營養素。揀選麵底和湯底後，她也將配料分成3大類：

最肥最不推薦類：腐皮、豆卜、炸醬、魚腐、腩肉、魚片頭

Hayley形容腐皮是「大魔王」，她解釋腐皮本身就是豆漿煮滾後，浮在上面凝固而成的一層豆油。因此一塊腐皮大約有30kcal，以一碗米線平均有5塊腐皮來計算，已有高達150kcal。

豆卜是第二項最不推薦的食物，在製作過程中因煎炸而吸收了油分，食用時再吸收湯汁，就會變成又高油又高鈉的食物。

勉強合格類：貢丸、魚蛋、酸菜、墨丸、牛丸、火腿

上述這些食物屬加工食品及精緻肉類，卡路里本身並不高，但味精鹽分過多。Hayley特別提到，要注意墨魚丸。因在製作過程中，為了口感更佳，會加入了肥豬肉。

最推薦類：豬膶、雞肉、牛肉、豬肉、鮮冬菇、木耳絲、金菇

要均衡飲食，除了纖維蔬菜外，每餐最少要有一份低脂新鮮蛋白質。Hayley建議可在豬膶、雞肉、牛肉、豬肉中最少選擇一份。

而要吸收纖維，就可選擇鮮冬菇、木耳絲和金菇，既能增加飽腹感，氨基酸亦比一般蔬菜高。既能護膚，也有助增生骨膠原。

點一份生菜全走

在各款小食中，Hayley惟一推介的是生菜全走（不加任何醬汁）。比起一份配料份量的菜，份量更多，而且不會因為吸收了湯底的辣油，而變得不健康。

其他深受歡迎的小食如蒜泥白肉、豬脷、豬耳和口水雞翼等，Hayley全不推介。蒜泥白肉本身是肥豬肉，加上紅油，足足有8茶匙脂肪。

另外一樣廣受歡迎的青瓜小食，本身卡路里雖然不高，僅為10kcal，但加上醬汁後就有100kcal，因此也不建議進食。

以下是Hayley推薦的「譚仔減肥組合」，以卡路里來計算，大概是500kcal：

米線：一半

湯底：酸辣

配料：一份豬膶、一份牛肉

蔬菜纖維：一份冬菇、一份金菇

要芽菜、韭菜，走腐皮

小食：生菜全走

文章獲營養師Hayley Leung授權，Facebook專頁「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」

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責任編輯：陳昊淋