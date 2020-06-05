房協大埔滘策誠軒過渡屋錄逾千宗申請　每9戶爭1伙

▲ 大埔滘策誠軒「暫租住屋」項目，共收到1,141宗申請。（資料圖片）

房屋協會宣布，位於大埔滘策誠軒「暫租住屋」項目，月初截止申請後，共收到1,141宗申請。房協於該項目提供130伙單位，可供以「暫租住屋」形式出租，意味今次每9個家庭爭1個單位。

房協稱，申請個案來自3至6人家庭，三人家庭有609宗、四人家庭有453宗、五人家庭錄76宗，以及六人家庭有3宗。

房協於本月19日電腦抽籤，決定申請人優先次序，之後按序發信，邀請申請人進行審核，以及單位編配程序。若申請人接受單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批家庭預計8月入伙。

申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會，或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。

房協與港鐵公司簽訂協議，以5年期借用方式，使用其物業策誠軒營運過渡性房屋。現時可用作過渡性房屋的單位共185個，當中超過130個將以房協「暫租住屋」形式出租，其餘約50個單位將交由社聯出租及營運。

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責任編輯：吳卓峰