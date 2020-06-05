【奇跡康復】3周大男嬰患心臟病再染肺炎　小小身體插滿喉管撐過手術康復

▲ 英國一名3周大男嬰患心臟病再感染肺炎，需動手術治療，最後他撐過手術康復。

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國至今有近4萬人因肺炎死亡。英國一名3周大男嬰因體重不足被送往醫院檢查，最後確診感染新冠肺炎，更發現他患有先天性心臟病，需以呼吸機供氧，小小的身體插滿喉管，令人心痛，但他強大的生命力撐過手術，最後更奇跡康復。

綜合外媒報道，英國3周大男嬰Thomas Lovell因體重不足被送入醫院，經醫生檢查後，發現其肺部有大量積水，導致他呼吸不順，隨後接受檢測，男嬰對新冠肺炎呈陽性反應。其母親Sadie隨後同樣確診患新冠肺炎，被迫與Thomas分開隔離，她表示，

醫生不斷告訴我，你的孩子病得非常重，我這才意識到Thomas可能會死。

男嬰患先天性心臟病

Thomas隨即接受新冠肺炎藥物治療，並需使用呼吸機，惟Thomas的身體在入院5天內不斷突然惡化，醫生更發現他患有先天性心臟病，肺部靜脈出現異常回流，若不及時動手術隨時會有性命危險。

勇敢撐過手術 慢慢康復

Thomas在確診第6天轉往另一間兒童醫院，並進行心臟手術，小小的身軀插滿各種喉管，進行供氧、輸液及落藥等治療。幸好，Thomas的心臟手術成功，他的肺積水在一天內消退，手術後的4天不再使用呼吸機，身體慢慢康復。而且，接受新冠肺炎藥物治療後，Thomas完全痊癒，康復速度遠遠超過醫生的預期。而他的精神和體力愈來愈來好，體重也逐漸增加至正常值。

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責任編輯：王明芳

