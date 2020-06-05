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【新冠肺炎】5旬漢違反強制檢疫令判囚4星期　衞生署重申對違令者絕不容忍

社會 17:04 2020/06/05

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51歲男子違反強制檢疫令，被判刑4周。（經濟日報資料圖片）

一名51歲男子因違反強制檢疫令，今日（5日）於屯門裁判法院被判處即時監禁4星期。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。

【新冠肺炎】42歲男子違反強制檢疫令　罰款1萬元

【新冠肺炎】2人違反檢疫令　分別被判囚10日和4周

涉事男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日，在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，並於2月23日在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（4）及8（5）條，今日於屯門裁判法院被判處即時監禁4星期。

【隔離令】3名疑似內地旅客戴防疫手環　搭巴士出藍田被車長要求落車

衞生署指，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5元及監禁6個月。

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記者：陳曉瑩

罪行 屯門 深圳灣 衞生署

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