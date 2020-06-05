【生命戰士】文雪兒自揭失婚後患乳癌　樂觀抗病湊大兩女享家庭樂

▲ 文雪兒近日在訪問中自揭曾患乳癌。

現年59歲的前亞視花旦文雪兒，於20年前經歷婚變，獨自照顧兩個女兒。文雪兒近年復出拍劇，近日文雪兒接受訪問，自爆當年離婚後，肩負養家壓力，其後更發現患上乳癌，但為免女兒擔心，文雪兒曾隱瞞病情，獨自面對逆境。

文雪兒近日在跟媒體訪問，談及1999年首段婚姻破裂，離婚收場，文雪兒帶著兩個女兒由零開始生活，已淡出幕前的她，開設了美甲店獨力養家。

可是創業之初，因壓力很大，身邊人指她面色欠佳，文雪兒求醫後，發現患上零至一期乳癌，，雖只是早期，但她不想其時12歲大女張筠（Christy）擔心，一直不敢講出來。

直至做手術前一晚，她才跟女兒道出真相，並形容似「交低身後事」，幸最終成功戰勝癌魔。

▲ 文雪兒兩個女兒亭亭玉立。（取自IG）

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報導刊出後，文雪兒自言收到不少朋友關心，今日她就在IG叫大家不用擔心，留言：「我是十多年前發病的 ，生病後我比以前更加注重健康和養生，又有位好醫生一直監察住，當然我打不死的精神和正面思維，還有個幸福家庭也是我最好的良藥。」

她並說：「我答應大家我會長命百歲，因為我還未抱孫和湊孫呢！」

▲ 復出拍劇的文雪兒，現時正拍攝《BB大晒》。（取自IG）

佳視出身的文雪兒，後來轉至亞視，拍下不少深入民心作品，91年息影結婚，99年離婚後，專心湊大女兒，至13年客串演劇集《巨輪》，去年邵氏和她簽了3年經理人合約，近日文雪兒也有演出新劇《BB大晒》。

她曾接受TOPick訪問，談到離婚後自力更生，在2000年做美甲店生意，邊做邊學，這10多年間也遇上幾個大風浪，包括03年沙士、金融海嘯及禽流感肆虐的影響，仍撐到下去，完全為了女兒生活過得好。

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▲ 文雪兒透露任工程師大女有意入娛樂圈。（取自IG）

現在長女張筠於英國UCL修畢土木工程系碩士課程，幼女袁萃也完成傳理系課程，兩女學有所成。

文雪兒的努力沒有白費：「因為肩負照顧兩女兒的責任，希望她們有更好的生活，令我更積極去經營這盤生意，這樣就可以提高生活質素，供養她們去外國讀書，可說是一種推動力。」

▲ 05年文雪兒再婚，丈夫對繼女視如己出。（取自IG）

2005年文雪兒覓得第二春，嫁給任職建築師的丈夫袁慧明，丈夫愛屋及烏，視兩個繼女如己出。

文雪兒跟丈夫快將踏入結婚15周年，丈夫一心一意待她如「女皇」般愛護，十分幸福，而文雪兒也透露，現作工程師的長女還有意入行，繼承媽媽演藝路。

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