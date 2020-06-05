團結香港基金發布藝術創新研究報告　指疫情下為藝術科技成就機遇

▲ 團結香港基金於今(5日)發布題為《共塑藝術科技 締造創新思維》的藝術創新研究報告。(經濟日報資料圖片)

團結香港基金於今(5日)發布題為《共塑藝術科技 締造創新思維》的藝術創新研究報告。該會指報告是香港首份探討有關「藝術 x 科技」發展的政策報告，提倡創意文化藝術界與科技界攜手合作，為香港的創意產業以至整體社會締造更多新可能和新機遇。

該會認為，藝術與科技的結合為世界大勢所趨，除了能為既有的藝術形式帶來創新，更能為整個藝術界及創意文化產業煥發新機遇。報告指出，文化及創意產業極具經濟潛力，能夠促進本港經濟發展更多元化，為年輕人提供新出路，創造更多機遇。當中的電腦遊戲及互動媒體界别，無論是就業人數還是經濟貢獻，均佔整個文創產業的最大比重（分別是 28%及 45%），從2013年起，該界別對本地生產總值的貢獻 持續向上，是推動藝術科技發展的重要推力，顯示出不可取替的重要性。若能善用這個界別的人才，加強藝術科技發展，將促進本港文化創意產業的前進。

報告又指，港府尚未為藝術科技發展制訂藍圖，導致文化與科技界欠缺共同方向及支援，參與的動力不足，難以取得突破。報告建議政府參考英國、南韓及台灣推動藝術科技發展的核心政策，為本港制訂專為藝術科技發展的文化政策藍圖，促進藝術界及科技界合作；政策大綱應涵蓋三大層面，包括撥款資助計劃、基礎 建設、跨界網絡及其他支援業界措施。

由於藝術科技橫跨多個領域，報告建議政府確立擔當起領導角色的部門實施整個藍圖，以協調民政事務局、商經局、以及創科局等政策局之間的合作，確保藍圖的全面性及可持續性。擴闊現有撥款機制設立專門支持藝術界與科技界合作的資助計劃。在資金方面，香港尚未有個專門促進藝術和科技跨界別合作的撥款。目前只有個別資助計劃接受具藝術科技元素的項目，並非專為藝術科技而設，大部分只能涵蓋藝術界或科技界其中一方，未能有效達至推動藝術與科技合作的目標。

報告建議，可以擴大現有資助計劃的撥款範圍，例如擴闊創新及科技基金資助計劃（科技劵）的項目範圍及資助指引，以涵蓋並鼓勵具創新性的計劃和項目。

香港中文大學香港亞太研究所聯席所長馮應謙表示，電競、電子遊戲最易令人理解何為藝術科技，因「遊戲令人更深刻」，惟目前本港缺乏能提供創意文化藝術界作研究及實驗測試用途的基礎建設。他認為大學應創立研究科技與藝術的學系或中心，有助開發及推動相關產業的發展。

團結香港基金藝術創新研究員蘇曉明表示，藝術科技早已遍佈生活，例如東京teamLab無界美術館展出的互動數碼裝置等。而自新冠疫症的出現，各行各業均受到不同程度影響，同時世界各地的藝文機構紛紛開放網上資源、視像演出和虛擬導賞等服務，可見疫情成為藝術科技的重要機遇，科技的創新讓我們能夠足不出戶便可欣賞各種各樣的藝術表演，更打破藝術與其他界別的隔膜。

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記者：洪芷晴