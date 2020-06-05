【藥物過敏】女子牙痛食止痛藥嚴重過敏　全身灼痛甩皮如火燒現黑斑

▲ 女子牙痛食止痛藥嚴重過敏，全身灼痛甩皮如火燒現黑斑。

服用止痛藥要小心！泰國一名25歲女子近日因牙痛，自行到藥房購買止痛藥，豈料服用兩粒止痛藥數小時後，竟出現嚴重過敏反應，原本白皙的皮膚，竟甩皮如燒焦現黑斑，痛不欲生，醫生其後診斷出是對止痛藥成分出現嚴重過敏，留院14日後終脫險。

據外媒報道，25歲泰國女子凱克涵（Yothika Kaewkham）近日在其facebook分享自身經歷，憶述上月19日，因牙痛自行到藥房購買止痛藥，並服用含有布洛芬（ibuprofen）的止痛藥，之後出現皮膚陸續出水泡、眼睛、嘴唇及喉嚨嚴重灼痛，無法下嚥，其丈夫見狀，立即將她送院搶救。

經醫生診斷，確定其為藥物過敏，並緊急將其送入深切治療部留醫，經一個星期治療，終脫離生命危險，醫生要求她繼續留院觀察7天，最終凱克涵在入院兩周後才能夠出院。

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從其上傳的照片可見，原本皮膚白皙的她，在服用成藥後，猶如被火燒過，面、嘴唇及四肢位亦出現大片如燒焦的黑斑，更有甩皮症狀。

凱可涵稱，

14天的治療與折磨令我知道，不開處方就亂服成藥的後果可以有多嚴重。

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泰國食品藥品監督管理局副署長稱，凱克涵對止痛藥含有之布洛芬（Ibuprofen）出現嚴重過敏反應，能順利脫險相當幸運。一般人對布洛芬敏感的機會不高，但仍高於對類固醇止痛藥或必理痛（paracetamol）敏感。

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責任編輯：羅嘉欣

