【絕世筍工】美啤酒廠請「首席遠足官」　15.5萬請人行山？

▲ 最近，美國一間啤酒公司公開招人行山，成功完成工作後，可獲2萬元美金（約港幣15.5萬元）！

新冠肺炎疫情稍緩，大批市民已急不及待迎接初夏，湧至郊野地區行山，呼吸新鮮空氣，順道在社交平台上打卡「呃Like」。最近，美國一間啤酒公司就公開招人行山，成功完成工作後，可獲2萬元美金（約港幣15.5萬元）！

美國維珍尼亞州啤酒廠Devils Backbone Brewing Company最近就在網站刊登招聘廣告，公開聘請「首席遠足官」（Chef Hiking Officer）。根據網站顯示，申請者只要年滿21歲，熱愛遠足和飲啤酒，有能力完成長達3500公里的阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）步道，以及通過一連串的考核任務，就會獲得受聘機會。

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美國有3條最主要的遠足行山徑，包括 Pacific Crest Trail (PCT，4300公里)、Appalachian Trail (AT，3500公里) 以及Continental Divide Trail (CDT，5000公里)，總距離約12,800公里，每年都吸引不少行山愛好者加入挑戰。

啤酒廠是次招聘的職位，就是要求參加者在2021年3月開始，用5至7個月時間完成阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）這條山徑。山徑貫穿美國東岸，北起緬因州的Mount Katahdin，中間經過14個州、8個國家森林以及2座國家公園，南至喬治亞州的Springer Mountain，全長2,200英哩，約3,500公里。據統計，挑戰阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）的行山者，,平均每年約有2千至4千人，但絕非易事，大約只有三成人能一次走完全程。

▲ 美國有3條最主要的遠足行山徑，包括 Pacific Crest Trail (PCT，4300公里)、Appalachian Trail (AT，3500公里) 以及Continental Divide Trail (CDT，5000公里)。（資料圖片）

在整個行程中，將會由啤酒廠負責提供裝備，而參加者亦需要接受沿途一系列的大型啤酒聚會。順利完成工作後，就可以獲得2萬美元（約港幣15.5萬元）作為酬勞，並授予「首席遠足官」的頭銜。

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既可以遠足行山，又可以暢飲啤酒，絕對是一份筍工。有興趣申請的人士，可在7月31日前登入啤酒廠公司網站，填寫基本個人資料，提供個人Instagram或Blog的資料，並提交1分鐘個人影片，解釋自己勝任該職位的原因即可。

責任編輯：施雯雯