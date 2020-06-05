【新冠肺炎】本港今日新增3宗輸入個案　8歲女童印度返港後確診

▲ 本港今日新增3宗輸入個案，涉及3名女子，患者分別由印度和英國返港。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（5日）新增3宗輸入個案，涉及3名女子，年齡介乎8至73歲，患者分別由印度和英國返港；另外亦有一宗海外個案，涉及一名68歲男病人，由加拿大返港後，對新冠病毒測試呈陽性，送往瑪嘉烈醫院接受治理。

第1101宗個案涉及一名73歲女子，無病微，去年12月至今年6月4日曾訪印度；第1102是一名8歲女童，無病微，2月至6月4日曾訪印度，二人由檢疫中心送院，正於伊利沙伯醫院接受治療；另一名則是49歲女子，無病徵，居於英國，今日（5日）返港後在亞洲博覽館接受病毒檢測後確診。

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衞生防護中心亦正調查一宗海外個案，個案涉及一名68歲男病人。他由加拿大乘坐加拿大航空AC7（經濟艙）於昨日（4日）抵港。他報稱，曾於加拿大確診，抵港後直接由香港國際機場送往瑪嘉烈醫院接受治理。中心正與加拿大衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

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衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：陳子謙