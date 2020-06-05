泳灘15個已重開　9個獲環保署評為良好水質

▲ 淺水灣泳灘水質獲評為一級。（資料圖片）

環保署今日（5日）公布38個憲報公布泳灘，以及愉景灣泳灘的最新等級評定結果。

全港26個泳灘的水質，被評為良好（一級）；11個為一般（二級），兩個欠佳（三級）。其中標註＊的泳灘，是5月23日起已經重開的泳灘，其餘泳灘將繼續暫停開放，直至另行通知。

一級泳灘：

貝澳泳灘＊

長洲東灣泳灘＊

淺水灣泳灘＊

石澳泳灘＊

清水灣第二灣泳灘＊

銀礦灣泳灘＊

深水灣泳灘＊

廈門灣泳灘＊

洪聖爺灣泳灘＊

赤柱正灘泳灘＊

新咖啡灣泳灘

中灣泳灘

舊咖啡灣泳灘

清水灣第一灣泳灘

銀線灣泳灘

南灣泳灘

聖士提反灣泳灘

加多利灣泳灘

橋咀泳灘

塘福泳灘

觀音灣泳灘

三星灣泳灘

蘆鬚城泳灘

龜背灣泳灘

下長沙泳灘

上長沙泳灘

二級泳灘：

黃金泳灘＊

蝴蝶灣泳灘＊

麗都灣泳灘＊

更生灣泳灘＊

釣魚灣泳灘

舂坎角泳灘

近水灣泳灘

愉景灣

大浪灣泳灘

汀九灣泳灘

青山灣泳灘

三級泳灘：

馬灣東灣泳灘＊

海美灣泳灘

環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近5次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。

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責任編輯：吳卓峰