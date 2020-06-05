【同心抗疫】社企助自閉症人士就業　推出六款手作無添加養生+美白+排毒花茶

▲ 社企推出六款花茶幫助自閉症人士就業。（圖片由星星堂提供）

新冠肺炎影響各行各業，當中一群自閉症人士的生活及就業情況都受到嚴重打擊。推動自閉症人士就業及融入社會的星星堂，透過售賣自閉症人士製作的手作花茶，給自閉症人士自力更生的機會。

星星堂希望透過推廣健康美食，協助自閉人士就業，使他們融入社會發展所長。星星堂創辦人Jo及Daisy希望自閉人士接受培訓後，可以進入從事相關工種的機構工作。

自閉人士其實也能成為可靠和穩定的工作伙伴，但必須有一個安全環境，並且有明白他們特性的培訓者帶領他們去了解社會工作上應該有態度和表現。

六款養生花茶

▲ 每包花茶均由一眾自閉人士仔細包裝、合力製成。（圖片由星星堂提供）

星星堂推出六款清新花茶，花茶的配方制訂、食材搜羅及製作程序安排均由星星堂訂定，每包花茶均由一眾自閉人士仔細包裝、合力製成。

六款花茶各具功效：陳皮扁豆花茶（理氣袪濕）、金羅漢果雪梨桂花茶（養生潤肺）、蘋果花玫瑰桂花茶（疏肝美白）、乾薑檸檬玫瑰花茶（養顏排毒）、洛神花茉莉玫瑰花茶（排毒降脂）以及桂圓杞子玫瑰花茶（養血潤膚）。

每款由兩至三種花朵、植物、果實等材料配搭製成，沒有添加香劑、色素或其他化學成份，成份天然。由於花茶無添加及無防腐，建議在一個月內食用。

花茶適合一般人士飲用，孕婦、長期病患及來經期間女士飲用前請先向醫生查詢。

星星堂多款花茶會於「ECBento」門市及網店、譚穎彬註冊中醫師診所（香港銅鑼灣蘭芳道11號4樓）、漢礼網店、Bodyzen International Co Ltd（中環士丹利街66-72號佳德商業大廈8字樓804室）發售。

本地社會企業星星堂

星星堂為本地社會企業，2013年由兩位同樣擁有自閉症孩子的母親 Jo及Daisy創辦。有見自閉症兒童成長後很可能面對就職困難，於是她們建立了一個專為自閉症人士及特殊學習需要青年而設的工作場所－－星星堂中央廚房。星星堂聘用多位自閉症人士，讓他們發揮所長，以他們的方式為社會盡一分力。

星星堂官網

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責任編輯：王芷瑩