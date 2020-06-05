【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓有5戶仍失聯　衞生署強烈呼籲居民盡快提交樣本瓶

▲ 衞生署強烈呼籲居民盡快提交樣本瓶。（陳國峰攝）

沙田瀝源邨祿泉樓至今已有7人確診，衞生防護中心今日（5日）繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作，昨日疏散祿泉樓各樓層的10及12單位住戶的措施，截至今早七時，祿泉樓共75名相關單位的住戶已送往火炭駿洋邨的檢疫中心。而6名住戶因身體不適被送往威爾斯親王醫院接受治理，6人對新冠病毒病檢測均呈陰性反應。

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截至今日下午四時，衞生防護中心於祿泉樓共收回1,363個深喉唾液樣本瓶，當中11個因為樣本滲漏需要再次提交，1,352個樣本已完成2019冠狀病毒病檢測，除6月2日公布4個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

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中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜。截至今日下午四時，中心確定其中一戶居民已於5月中離港，仍有5戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士進行強制檢測，另外位於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測2,026個樣本，沒有樣本呈陽性反應。



中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：伍瑋瑋