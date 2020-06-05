世界環境日主題關愛自然　黃錦星提醒外賣時走即棄餐具

▲ 環境局局長黃錦星表示，今年「世界環境日」主題關愛自然，惟近年全球即棄塑膠嚴重影響環境，危害海洋生態、陸上動物以至人類。(網上圖片)

今(5日)是世界環境日，環境局局長黃錦星在社交網站上表示，今年「世界環境日」主題關愛自然，惟近年全球即棄塑膠嚴重影響環境，危害海洋生態、陸上動物以至人類，例子見膠袋塞死牛胃、膠飲管插傷海龜鼻、膠樽等亦塞死巨鯨，他提醒市民關愛自然 ，日常要加強「走塑」源頭減廢，例如外賣時提醒「走即棄餐具」！

他又提到，政府近年相關的環保行動包括檢討已實施逾十年的塑膠購物袋收費計劃，並作公眾諮詢；研究管制或禁用即棄塑膠餐具的可行性、範圍及機制 (預計今年內完成)；大型活動可重用餐具免費借用計劃，並已落實政府食堂「飯堂走塑 餐具先行」不供發泡膠餐盒及膠飲管等；及「走塑」學校午膳先導計劃 (包括資助添置雪櫃、蒸櫃、洗碗及消毒機 (統稱「四寶」) 以鼓勵重用食具及惜食)。



另外，在膠樽方面，已陸續在政府場地及郊野公園加裝飲水機，源頭減廢；為塑膠飲料容器生產者責任計劃作公眾諮詢；及試行smart「入樽機」回收飲料膠樽。

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責任編輯：洪芷晴