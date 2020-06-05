陳帆：沙中線工程表現差劣　感到痛心

▲ 財務委員會審議約100億元沙中綫追加撥款，運輸房屋局局長陳帆表示，如果本立法年度未能通過撥款，最快10月要暫停工程。（林曉君攝）

立法會財務委員會審議約100億元沙中綫追加撥款。運輸房屋局局長陳帆表示，如果本立法年度未能通過撥款，最快10月要暫停工程，而暫停工程亦會造成額外支出，約3000名工人及工程人員就業亦受影響。他又表示，目標是推展新鐵路項目之前成立獨立鐵路部門

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，沙中綫工程龐大，有變數在所難免，但質問為何風險全部由納稅人承擔，港鐵作為項目管理人好像無需負責。

民主黨鄺俊宇批評，沙中線工程最大問題是政府監管不力，要求陳帆交代由誰負責。陳帆表示，相信要負責的港鐵員工已離開崗位，而政府團隊正進行系統檢討，初步未能見到提出一個人名就可以為事件負責。

經民聯石禮謙則表示，為早前要求陳帆辭職，向對方道歉，他稱，審視沙中線報告後，認為陳帆於事件中沒有責任，認為出現問題的而是港鐵公司管理不善。陳帆回應時承認，沙中線工程表現的確差劣，形容自己「感到痛心」，又稱批評是做得更好的動力。

另外，社福界邵家臻關注「封頂」問題，擔心申請完100億元後又要再追加撥款。陳帆承認政府監督有改進空間，支持成立獨立鐵路部門，目標是在新鐵路項目推展之前成立，以確保鐵路工程可在既定時間、指定預算及質量下完成。

記者：林曉君