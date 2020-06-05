男子葵涌天台墮樓　跌落救生氣墊被送往仁濟醫院後不治

▲ 男子危站於天台邊緣。(互聯網)

葵涌石蔭一座大廈懷疑有人企跳，其後事主突然墮下，直墮氣墊並由救護員送院，最終不治。警方正調查案件，暫未清楚死者尋死原因。而事發期間多名鄰近大廈的居民更即席進行「死亡直播」！

據直播所見，一名身穿白色上衣男子步出天台圍欄，站在邊緣位置身體，正面面向半空，僅以雙手緊握圍欄，狀甚危險。男子身後的天台有數名消防人員，疑似進行游說。事發期間，社交平台多個用戶均有進行直播，一直拍下疑企跳男子一舉一動，直至男子疑欲放手一躍的剎那，所有直播均突然中止，未知是否有拍下男子一躍而下的畫面。

消防處指，今日下午4時38分接報指有人企跳並趕到現場，派出5輛消防車、1輛救護車到現場，又在地面張開救生氣墊。傷者已被送往仁濟醫院。

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責任編輯：蘇文軒