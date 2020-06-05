大快活女工遭扑頭行劫後死亡　警方：2人曾接觸死者請盡快聯絡警方

▲ 警方呼籲2人盡快聯絡警方。(香港警察 fb)

上月24日長沙灣發生扑頭劫殺案， 一名55歲女子 懷疑被扑頭行劫被搶去一條金鏈，送院後延至翌日不治，警方列作謀殺及行劫案處理，並於上周六(5月30日)拘捕2名分別56歲及57歲男子。警方指，發現有2人曾經過上址，並接觸當時不適倒地的女死者，呼籲他們盡快聯絡警方。

55歲大快活女工被扑頭劫金鏈後昨日死亡 事隔6日兩名男子涉嫌謀殺被捕

事發於上月24日早上約10時，一名姓練女子在東京街及荔枝角道交界疑被人扑頭，其後不治，據了解，該名女子於大快活長沙灣分店工作。警方經調查後以涉嫌謀殺拘捕2名男子。警方稱，正在積極調查及準備檢控的工作，調查顯示，案發後曾經有1男1女經過上址，並接觸當時不適倒地的女死者，因此急欲會晤該2人，另外亦呼籲任何人士如有與此案相關的資料，請盡快致電3661-6181或9181-5385與西九龍總區重案組第一隊人員聯絡。

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責任編輯：蘇文軒