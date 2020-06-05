【老夫少妻的日常】蘇麗珊因有潔癖寧享受單身　跟準人夫潘燦良學習同居生活

▲ 蘇麗珊獨居多年自認有潔癖，免惹緋聞誤會與異性保持距離。

蘇麗珊最近與潘燦良合作網劇《老夫少妻的日常》，由鮑偉聰擔任監製與編審，並於平台「夠薑！Guts」推出。一如劇名二人分別飾演老夫和少妻。

首次跟潘燦良合作，蘇麗珊直言緊張又興奮：「本來好擔心外貌年齡會否看起來很奇怪、難以說服觀眾，但燦良前輩完美演繹何謂『好戲』，鏡頭一開拍他就能馬上進入狀態，成品出來後完全不覺得突兀，我們的化學反應很不錯，唯一是合作時間太少，拍攝了只有兩日。」

網劇推出後蘇麗珊有留意觀眾意見，不少人嫌一集時間太短，而且只得六集意猶未盡。她透露如反應不俗監製有意「添食」，而劇集時間只得數分鐘亦有原因：「希望大家在等車、飲咖啡的短短數分鐘內，可以看完一集的劇情放鬆一下。」

▲ 蘇麗珊在網劇中飾演少妻，首次與潘燦良合作。（黃建輝攝）

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刻板印象中總是覺得年紀大的伴侶會照顧較年輕的那位，然而在劇中卻是恰恰相反。其中一集講到「三高」潘燦良背著老婆「偷食」，與老友吃麻辣火鍋狂歡，最後被蘇麗珊發現受遭受禁制，Cecilia笑言：「現實生活許多時反而是少妻照顧老夫，故劇情讓我很有共鳴。」

她指：「兩個人之間的相處，應可在不同方面互相照顧，關係才會平衡，否則是沒有辦法相處下去的。」

蘇麗珊早前被指跟圈外男友分手，回復單身，提到身邊許多朋友不贊成婚前同居，因相見好同住難，蘇麗珊認同要相處過，才能知道雙方在生活上能否取得平衡，但對同居一事她卻沒有特別見解：「我自己一個人住了很多年，是個蠻獨立的人，不要說同居，即使要搬回去跟家人住也不太能夠。」

▲ 事前擔心觀眾覺得二人外表不相襯，幸好出來效果不俗。（劇照）

問到是否生活習慣使然，蘇麗珊直認：「我有些少潔癖，雖然家裡的東西都很亂。」她趕忙解釋：「乾淨與整齊是兩回事來的，我的東西會四處放，但亂到某程度就受不了，便會花一整天來收拾。又或朋友到訪前，都會先作整理，至今仍未被人看過我的混亂程度，都有一點包袱，哈。」

不過她則強調自己很愛乾淨，例如回家先洗手、洗完澡才爬上床等等，是必定要堅守的底線。

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▲ 蘇麗珊擇偶條件希望對方善良和孝順。（黃建輝攝）

未試過忘年戀

27歲的蘇麗珊與53處的潘燦良，年紀接近翻倍，回想過去戀情，伴侶的年紀均都與她相約：「年齡不是最大的考慮，但每次被問及喜歡甚麼樣的男生、擇偶標準，我都答不了。可能較著重孝順和善良，如對方對家人很好，我會加很多分數。」

▲ 拍攝僅兩日時間，望監製會「添食」開拍續集。（instagram圖片）

因獨居多年，慣了自我照顧，相信自己是感情中的「照顧者」：「我是無功不受祿的類型，如果別人突然對我很好，會受不了。我是幾怕麻煩的人，所以很少男性朋友，怕對方突然對我有意思，會與男生保持距離。」

可是或者因此推走不少桃花，蘇麗珊沒所謂：「要來的始終都會來，現在這一刻我沒有這麼多時間放在這方面，單要鑽研演技已經花費太多的時間。」

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▲ 蘇麗珊早前到美國進修，全班只得她一位香港人。（受訪者提供）

赴美進修演技

早前蘇麗珊到美國洛杉磯進修演藝課程，兩年的課程可分五年內修完，早前因疫情的關係，她回港暫避，同時因疫情關係工作大減：「現時的環境的確不太好，惟有多上課程充實自己，例如劇本分析、形體課、結他等，之前學過日文，最近又想拾回課本，幸好我是個喜歡上課的人。」

留家抗疫的時間，蘇麗珊愛上了製作麵包：「唯一的壞處是多吃就會胖，最近會做瑜伽，可放鬆心情、聆聽身體的聲音，以前做運動太過激烈，負荷太大又不自知，現在溫和一點，慢慢抒緩，重啟運動習慣。」

▲ 蘇麗珊近年開始注重健康和飲食均衡。（黃建輝攝）

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近年開始變得注重健康，蘇麗珊除了運動，飲食方面亦有所改變：「以前只追求瘦，現在會想吃得均衡，這樣修身，人變得開心、面色亦會更好。」

她以前避免進食卡路里高的食物，隨心態和習慣改變，蘇麗珊現在會在早上選吃卡路里高的食物，可以有一整天時間消耗，而晚上就會吃卡路里相對低的食物，但笑言還是不能抗拒麵包和心太軟等朱古力味甜品，故每星期準自己吃一次，作為放鬆心情。

Make up : Will Wong

Hair : Bart Choi@IL Colpo group

Outfit: Versace, Swarovski

Styling: PIPA Creative

場地提供：好酒好蔡

記者：陳心怡

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