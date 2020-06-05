涉去年8月深水埗非法集結　10人被控轉介區域法院處理

▲ 案件今（5日）於九龍城裁判法院再訊。（資料圖片）

去年8月25日有人發起「荃葵青大遊行」，其後發生警民衝突，警方當日在深水埗拘捕10人，早前控以非法集結罪。案件今（5日）於九龍城裁判法院再訊，控方申請將案件轉介到區域法院處理，裁判官批准並將案件押至6月24日再訊。

10名被告依次為17歲男學生、林嘉豐（36歲）、林浩廷（28歲；測量員）、林易津（25歲；地盤工人）、韓紫彤（23歲；無業）、吳南海（20歲；侍應）、黃澤鋒（21歲；學生）、唐恒輝（23歲；學生）、龔漢文（23歲；港鐵技工）和盧宇柏（19歲；學生），同被控以1項非法集結罪。

控罪指，各被告於2019年8月25日在深水埗警署和長沙灣道交界附近的欽洲街，參與非法集結；17歲男生另被控於同日在福華街與欽洲街交界參與非法集結。

控方今天申請將案件轉介至區域法院處理，獲裁判官批准，案件將於至6月24日再訊，屆時將會借用西九龍裁判法院的場地。

另外，20歲男學生蔡子聰涉於同日在深水埗警署外管有2支鐳射筆，被控管有攻擊性武器、暴動及參與非法集結共3罪，今亦被轉介至區域法院處理，將於同日再訊，控方擬屆時合併兩案。

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記者：王仁昌