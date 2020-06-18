【薛達專訪】咖喱薑黃素可增強免疫力助抗疫？　來自印度的微生物醫生解構迷思

▲ 薜達坦言自己很少到重慶大廈用餐。（資料圖片）

新冠肺炎席捲全球下，不少人都關注如何提升個人的免疫力，過去也有不少研究指出咖喱中的薑黃素能助增強免疫力，同時具很強抗氧化功效，有助紓緩炎症及增強抵抗力，究竟是否有此功效呢？本身是印度人的港大微生物學系臨床助理教授薛達接受TOPick專訪時就提到，坊間的確流傳著不少薑黃素可以增強免疫力，不過他認為薑黃素有助抗疫是一種謬誤。

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薛達指出在2003年沙士時大家以為食薑黃素是有助抗疫，與印度有比較少確診個案有關，也有部分醫生建議病人可多進食薑黃素，以增強個人的免疫力，但他就認為但這是否可以預防新冠病毒是兩回事，暫時無證據說可以預防到，

薑黃素是有助增加抵抗力，但至於是否保障你免於受到新冠肺炎的感染，就是兩回事。

薛達又指自己因茹素關係很少到茶餐廳或到酒樓食點心，提到早年素食的概念在全世界不太普遍，但現時已經愈來愈普及，就連工作的地點瑪麗醫院的飯堂都有素餐選擇。而咖喱當然就是他其中一個選項，在香港要食正宗地道的咖喱，不少香港人或者會到尖沙咀的重慶大廈，不過他就提醒坊間的咖喱中或含有不少的味精，

重慶嗰啲好多味精，自己食唔到，我腸胃唔係好應付到。

▲ 重慶大廈可謂是其中一個咖喱聖地。（資料圖片）

薛達又提到自己想念家鄉時，都會到較地道的印度菜餐廳用餐，比較喜歡到中環及山頂的餐廳用膳。

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記者：郭家穎