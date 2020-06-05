  • 30°C
香港時間 : 2020605日 (週五) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

大學聯招首輪改選截止　浸大動畫「爭崩頭」55人爭一位　

社會 18:41 2020/06/05

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

浸大「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」競爭激烈，大學聯招首輪課程改選後，平均55人爭一位。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）首輪課程改選已於周三（3日）截止，各資助大學今日（5日）陸續公布申請數字，浸會大學「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」學額競爭較激烈，以首三志願（Band A）申請人數計算，共有664人報讀，爭奪12個學額，平均55人爭一位。浸大「傳理學士-電影主修-電影電視專修」亦有713人競爭20個學額，平均36人爭一位。

幼兒教育課程依然競爭激烈。教育大學幼教設有49個學額，多達1,889人報讀，平均39人爭一位。中文大學幼教只設21個學額，亦有1,016人報讀，平均48人報讀，亦是中大競爭最激烈的學科。

綜合各大院校數據，護理、工程及工商管理等課程，如去年一樣較受歡迎。以港大護理學為例，今年有1,990人報讀，爭奪210個學額，平均9人爭一位。

科技大學最多人報讀的首兩個課程是工程學及工商管理，分別有2,061人及1168人報讀，平均3個爭一位。浸大工商管理學士亦多達1,486人報讀，平均8人爭一位。

至於中大最熱門的是工商管理學士綜合課程，設有233個學額，有1,824人報讀；護理學設有217個學額，亦有1,737人報讀，兩個課程同樣平均8人爭一位。

新冠肺炎疫情下旅遊業受重挫，似乎無減學生報讀相關學士課程的意慾。理工大學酒店業管理（榮譽）理學士有1,357人報讀，競爭45個學額，旅遊業及會展管理（榮譽）理學士亦有918人報讀，爭奪32個學額。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅、徐紹軒

相關文章

亞洲大學排名港5大學皆跌　疫情礙人才流動反助亞洲大學留人
17:25 2020/06/03
亞洲大學排名港5大學皆跌　疫情礙人才流動反助亞洲大學留人
城大引入美制　僅首15%畢業生可獲榮譽等級　三學期GPA低於1.7將失去學籍
20:48 2020/06/02
城大引入美制　僅首15%畢業生可獲榮譽等級　三學期GPA低於1.7將失去學籍
徐立之：人才技術流通非常重要　中美人才不流通對科學發展有影響
16:56 2020/06/01
徐立之：人才技術流通非常重要　中美人才不流通對科學發展有影響
大學聯招 升學就業 香港浸會大學 電影 護理 幼兒教育 香港大學 大學 DSE

最高瀏覽

【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
16:32 2020/06/04
【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer
【銅芯抗疫口罩】醫院內須戴外科口罩不接受CuMask 聖保祿醫院：建議訪客更換合適口罩
19:00 2020/06/04
【銅芯抗疫口罩】醫院內須戴外科口罩不接受CuMask 聖保祿醫院：建議訪客更換合適口罩
【禽獸爺爺】12歲起遭爺爺性侵3年　少女懷孕8個月母拒女兒流產
16:07 2020/06/04
【禽獸爺爺】12歲起遭爺爺性侵3年　少女懷孕8個月母拒女兒流產