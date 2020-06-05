大學聯招首輪改選截止　浸大動畫「爭崩頭」55人爭一位　

▲ 浸大「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」競爭激烈，大學聯招首輪課程改選後，平均55人爭一位。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）首輪課程改選已於周三（3日）截止，各資助大學今日（5日）陸續公布申請數字，浸會大學「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」學額競爭較激烈，以首三志願（Band A）申請人數計算，共有664人報讀，爭奪12個學額，平均55人爭一位。浸大「傳理學士-電影主修-電影電視專修」亦有713人競爭20個學額，平均36人爭一位。

幼兒教育課程依然競爭激烈。教育大學幼教設有49個學額，多達1,889人報讀，平均39人爭一位。中文大學幼教只設21個學額，亦有1,016人報讀，平均48人報讀，亦是中大競爭最激烈的學科。

綜合各大院校數據，護理、工程及工商管理等課程，如去年一樣較受歡迎。以港大護理學為例，今年有1,990人報讀，爭奪210個學額，平均9人爭一位。

科技大學最多人報讀的首兩個課程是工程學及工商管理，分別有2,061人及1168人報讀，平均3個爭一位。浸大工商管理學士亦多達1,486人報讀，平均8人爭一位。

至於中大最熱門的是工商管理學士綜合課程，設有233個學額，有1,824人報讀；護理學設有217個學額，亦有1,737人報讀，兩個課程同樣平均8人爭一位。

新冠肺炎疫情下旅遊業受重挫，似乎無減學生報讀相關學士課程的意慾。理工大學酒店業管理（榮譽）理學士有1,357人報讀，競爭45個學額，旅遊業及會展管理（榮譽）理學士亦有918人報讀，爭奪32個學額。

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記者：馮琪雅、徐紹軒