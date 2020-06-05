賭王長房幼女向高院登記知會備忘　要求批遺產授予書前獲得通知

▲ 賭王何鴻燊長房幼女何超雄（圖中）今日透過律師行，向高等法院遺產承辦處登記知會備忘。（資料圖片）

賭王何鴻燊於5月26日逝世，其長房黎婉華的幼女何超雄（Deborah Ho）今（5日）向遺產承辦處，就何鴻燊的遺產登記知會備忘，要求法庭勿在未有知會她的情況下，將何鴻燊的遺產授予書蓋章。有律師指有關法律行動，意味著或為爭產官司揭開序幕。

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何鴻燊於5月26日在養和醫院離世，享年98歲，近日有消息指何鴻燊的遺孀料於7月初設靈，與此同時，長房幼女何超雄今日透過律師行向高等法院遺產承辦處登記知會備忘。知會備忘中指，何超雄要求法庭勿於未有知會她的情況下，將何鴻燊的遺產授予書蓋章。

律師黃鶴鳴解釋，若死者生前有訂立遺囑，遺產承辦人將要到法庭申請將死者的遺產授予書蓋章，以展開承辦遺產。若有第三者對相關遺囑有意見，則會透過向法庭存檔知會備忘，要求法庭在遺產授予書蓋章前，先知會該第三者，「通常就意味住為爭產官司揭開序幕」。

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黃進一步解釋，通常存檔知會備忘的人都是基於對遺囑有爭拗或有疑問，因此存檔知會備忘就是爭產官司的第一步，先阻止法庭為死者的遺產授予書蓋章。

另外，有熟悉遺產訴訟的律師表示，若任何人需要領取遺產，便須向法庭作出申請，要求撤銷有關知會備忘，而登記知會備忘人士亦須提出理據，說明阻止領取遺產之理據，若未能提出有關理據，要求領取遺產人士便可向法庭申請頒令撤銷已登記的知會備忘。

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根據《無爭議遺囑認證規則》（下稱《規則》）44條，任何人如欲確保任何授予書不會在他本人不知悉的情況下獲蓋章，可將知會備忘在承辦處登記。而司法常務官在容許任何授予書蓋章前，亦必須先查看是否有任何知會備忘，若有，則不得容許該授予書蓋章。

《規則》又訂明，承辦處可應任何有利害關係的人要求，向存檔知會備忘的人發出警告，要求該人交代其權益，並就他可能在死者遺產中，享有的任何對立權益提供詳情。

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今年5月，何超雄亦曾入稟高等法院，向胞姊何超賢（Angela Ho）興訟，要求胞姊交出多項關於何鴻燊、黎婉華信託的文件，包括信託憑據、所有信託修改條款或受託人文件、所有信託架構、財務報表、資產列表、資產收入和分配資料文件等。

何超雄當時亦要求胞姊交代她所得的報酬、運用權力或相關行動的律師往來等資料。傳票中亦有提及，兩姊妹於2013年至2015年間，曾為家族信託而舉行會議，何超雄亦要求何超賢交出今年1月相關會議紀錄和幻燈片資料。

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記者：楊詠渝、林育慧