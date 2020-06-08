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【首置盤】驗樓僅錄「崩花爛裂」　詹sir罕見評高分96

社會 00:02 2020/06/08

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詹濟南稱，單位主要是「崩花爛裂」小問題，評出96分，屬於很高分。（梁偉榮攝）

煥然懿居業主陸續收樓，不少單位正處執修階段。記者隨工程監督師詹濟南﹙詹sir﹚驗收其中一個單位，指僅錄「崩花爛裂」小問題，獲評高分96。

詹sir稱屋苑承建商是金門建築，行內屬名牌，有一定水準，滿意交樓表現。

煥然懿居智能共享設施甩碌未用得　業主：管理費貴貨不對辦

驗收單位屬一房303呎，煥然懿居一座中層單位。（梁偉榮攝）

詹濟南測試露台大門開合，操作正常。（梁偉榮攝）

單位可望九龍東的維港海景，中層景觀也極開揚。（梁偉榮攝）

驗收單位：一座中層E室

TOPick記者日前隨詹sir，驗收煥然懿居1座中層E室，一個實用面積303平方呎的1房單位。

詹sir如常以驗樓棒敲打瓷磚牆身，又實測露台及廁所去水情況等，不過鮮見詹sir取出小黃紙「四圍貼」。

詹sir稱，單位在鋪磚、油漆、窗戶和整潔有失分位，但未見有空鼓、空心磚、去水不順、漏水滲水等問題，其餘工種均取滿分，最終單位獲評96分，屬於罕見高分；也是詹sir驗過同屋苑約6個單位之中，最高分的一個。

露台去水不俗。（梁偉榮攝）

不過詹sir稱露台去水位及瓷磚造工，略嫌不夠美觀，有改善空間。（梁偉榮攝）

崩花爛裂小問題　毋須再裝修可即住

他稱單位造工「相當唔錯」，問題只限於「崩花爛裂」，跟其他已驗收單位一樣，不用「大執」，搬入傢俬可即住，毋須額外裝修。

詹sir建議煥然懿居高層單位的業主，留意天花有否空鼓，而其他業主可留意露台瓷磚有否空心磚，但相信僅屬少數；總的來說應問題不大，「但都係會有啲微細崩花爛裂」。

開放式廚房的電磁爐，很貼近客廳位置，日後煮食易濺污傢俬。詹sir建議加裝一塊擋板。（梁偉榮攝）

詹濟南稱，開放式廚房的插座位置，要伸手到很深入位置，才可使用，對用家不便。（梁偉榮攝）

承建商是金門建築　詹sir：行內名牌

煥然懿居是市建局第二個自行發展項目，屋苑承建商是金門建築。詹sir稱屋苑於行內屬「名牌」，交樓有一定水準；加上市建局已委託第三方，額外多做一次驗樓後，才交付買家，令單位質素較有保證。

詹sir分析，主要是由於疫情關係，或多了工人來煥然懿居開工，負責執修，加上執修時間充裕，有助提升質素。

詹濟南稱，廁所洗手盤太細小，洗手時易濺出水花到地上，不便用家。（梁偉榮攝）

房委會居屋甩漏多　評分僅及格

跟其他房委會居屋比較，詹sir稱居屋一般以清水樓模式交樓，沒鋪地磚，僅牆身髹過油漆，部分外牆瓷磚也相對簡陋。居屋業主入伙後，一般也要花費數十萬元裝修；近日他驗收一個沙田區居屋屋苑，手工只值50至60分，而煥然懿居卻是80分以上起跳。

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記者：吳卓峰

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