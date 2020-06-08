【首置盤】驗樓僅錄「崩花爛裂」 詹sir罕見評高分96
煥然懿居業主陸續收樓，不少單位正處執修階段。記者隨工程監督師詹濟南﹙詹sir﹚驗收其中一個單位，指僅錄「崩花爛裂」小問題，獲評高分96。
詹sir稱屋苑承建商是金門建築，行內屬名牌，有一定水準，滿意交樓表現。
驗收單位：一座中層E室
TOPick記者日前隨詹sir，驗收煥然懿居1座中層E室，一個實用面積303平方呎的1房單位。
詹sir如常以驗樓棒敲打瓷磚牆身，又實測露台及廁所去水情況等，不過鮮見詹sir取出小黃紙「四圍貼」。
詹sir稱，單位在鋪磚、油漆、窗戶和整潔有失分位，但未見有空鼓、空心磚、去水不順、漏水滲水等問題，其餘工種均取滿分，最終單位獲評96分，屬於罕見高分；也是詹sir驗過同屋苑約6個單位之中，最高分的一個。
崩花爛裂小問題 毋須再裝修可即住
他稱單位造工「相當唔錯」，問題只限於「崩花爛裂」，跟其他已驗收單位一樣，不用「大執」，搬入傢俬可即住，毋須額外裝修。
詹sir建議煥然懿居高層單位的業主，留意天花有否空鼓，而其他業主可留意露台瓷磚有否空心磚，但相信僅屬少數；總的來說應問題不大，「但都係會有啲微細崩花爛裂」。
承建商是金門建築 詹sir：行內名牌
煥然懿居是市建局第二個自行發展項目，屋苑承建商是金門建築。詹sir稱屋苑於行內屬「名牌」，交樓有一定水準；加上市建局已委託第三方，額外多做一次驗樓後，才交付買家，令單位質素較有保證。
詹sir分析，主要是由於疫情關係，或多了工人來煥然懿居開工，負責執修，加上執修時間充裕，有助提升質素。
房委會居屋甩漏多 評分僅及格
跟其他房委會居屋比較，詹sir稱居屋一般以清水樓模式交樓，沒鋪地磚，僅牆身髹過油漆，部分外牆瓷磚也相對簡陋。居屋業主入伙後，一般也要花費數十萬元裝修；近日他驗收一個沙田區居屋屋苑，手工只值50至60分，而煥然懿居卻是80分以上起跳。
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記者：吳卓峰