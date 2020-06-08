【黑色素痣】愛女先天患罕見病全身佈滿黑痣　慈父愧疚剖白： 自責給她這樣身體

▲ 琪琪先天患罕見病全身佈滿黑痣。

孩子呱呱落地，父母當然最希望子女能健健康康地成長。豈料上天給琪琪父母開了一個大玩笑，本來期待白滑可愛的初生女嬰，出生後，身上竟然有不少大型黑痣，包括臉、背部甚至整隻右手，為迎接新生兒的喜悅蒙上一層灰暗。原來，琪琪患上了罕見病──巨型先天性黑色素痣。

▲ 琪琪一出生，皮膚就有無數片黑痣。(受訪者提供)

8年前，護士抱著新生兒琪琪緩緩步出產房，急不及待的琪琪爸上前細看，卻見到琪琪皮膚上有少許黑痣，護士再慢慢掀起襁褓，發現整隻右手都是黑皮膚、背部有很大片黑痣，腳、臉頰、頭皮、腳底都有黑痣。突如其來的巨大衝擊，讓夫婦二人手足無措。護士也只能安慰著說「可能是胎記，以後再做治療」，就抱走孩子。

我們坐在椅子上，不知要做甚麼。原本是迎接新生兒的喜悅，然後變成跟你想像中完全不同。

可愛的女嬰身上覆蓋了大片大片的黑痣，不知所措的琪琪父母只好不斷跑醫院，希望有醫生能診斷出琪琪的狀況。結果跑了7、8間醫院，才有護士推薦一名處理過類似病症的醫生。

最後，該醫生診斷出琪琪患有罕見病巨型先天性黑色素痣，新生兒中發生率約50萬分之1。

▲ 琪琪整隻右手都是黑痣。(受訪者提供)

得悉女兒患上無法治癒的罕見病，琪琪媽感到非常自責，會想是否自己在懷孕期間做錯了什麼，導致琪琪患病。但實情是，這個病屬於基因突變，產檢也無法檢出。

一直都很自責。我給她這樣的身體，讓她那麼辛苦，覺得很對不起她。

幸得琪琪爸一直安慰，琪琪媽後來已經放寬心態，樂觀地面對琪琪。不過，琪琪爸只是口中懂得安慰，其實自己久久未能克服。

遲遲未敢抱女兒

琪琪爸是攝影師，特別著重美感，所以起初實際上無法接受女兒身上的黑痣，甚至甚少拍攝女兒嬰兒時期的照片。就算要拍，也會刻意隱藏有黑痣的地方，可能故意遮住、放塊布或拍攝沒有大片黑痣的右臉。

作為父親，當然很想親手抱一抱可愛的孩子，但琪琪爸做不到。他差不多有1個月不敢抱自己的孩子。

媽媽比較樂觀，能正面地帶她出門，反而是我花比較長的時間才把自己調整。前面1年完全沒辦法走出來。

琪琪爸坦言，第一年仍放不下心中的重擔，所以琪琪1歲前，他都會找理由不帶琪琪出門，就算連在家附近買東西，都不會。

如此的生活持續一年，琪琪爸漸漸覺得自己的做法實屬不妥，也不是辦法，終鼓起勇氣，帶琪琪參加新年的家族聚會，讓親戚朋友與琪琪見面。

結果出乎琪琪爸意料，大家對琪琪的態度都十分友善，不會刻意談論，把琪琪視作一般孩子一樣，琪琪爸心中的大石才能放下，衝破自己一直以來心中的障礙。

自從那次就豁然開朗，不會怕外面的人看到。

▲ 琪琪爸衝破心中障礙後，積極拍攝琪琪最自然的一面。(受訪者提供)

不過，他也直言最初帶琪琪出門時會遇到很多好奇眼光，每次出門都有人向他們提問，感到很討厭，也不知怎樣回答。也曾試過帶琪琪在餐廳吃飯，有年輕的服務員見到琪琪黑色的右手嚇了一跳，讓琪琪爸印象深刻。

以前對陌生人的反應會有點小傷心，不過久了之後心情調適過來，就不會在乎了。

積極身教 把琪琪當正常小孩看待

而且他和太太都認為不能無止境地逃避他人的問題，因為琪琪長大後也會遇到相同的事，所以他們選擇有耐心、禮貌地回答別人的問題，自己也要身教，變得樂觀積極，才能影響到琪琪。

▲ 琪琪的右手留下手術疤痕。(受訪者提供)

我們要教小朋友如何正確回答這些問題。大人要先做好、要樂觀、正面，才會影響到小孩，讓小朋友知道外表不能代表一切，你的內心、個性、心地、功課、待人處事、禮貌才是最重要的。

更重要的是，琪琪爸媽一直秉承一個教育理念：「把她當正常的小孩，這樣她就是會正常。如果把她當作不正常小孩，她就會不正常。」

▲ 琪琪個性開朗。(受訪者提供)

琪琪爸、媽的教育方式亦十分成功，如今琪琪已經8歲，性格樂觀又外向，在一般的小學就讀，每日與同學耍樂。琪琪接受訪問時也表示對自己的黑痣沒有特別感覺，因為「是天生的」，自己也會穿背心短褲外出。就算遇到有人說她是「骯髒鬼」或是欺負她，她也不太介懷：

沒關係啊，反正我本來就這樣。就算你再嘲笑，我還是沒辦法變回來。就把嘲笑當成沒有這回事。不管怎樣就是要勇敢，笑笑地面對所有人。

斑點天使琪琪為了對抗這個罕見病，年僅8歲已做了6次大型植皮手術，但至今身上仍有不少黑痣並隨著身體成長而擴大。而且，琪琪的身體猶如一個計時炸彈，萬一黑痣演變成惡性，存活率將相當低。想了解琪琪正面、積極的治療抗病經歷，請繼續留意TOPick新聞！

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記者：楊宛茜