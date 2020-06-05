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【居屋2019】將軍澳雍明苑已售罄　單身配額餘330多個　

社會 18:57 2020/06/05

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

房委會宣布，今期居屋將軍澳雍明苑已售罄。（資料圖片）

居屋2019正在進行揀樓程序，輪到一人申請者揀樓，至今已售出4,572個單位。房委會今（5日）公布，將軍澳雍明苑所有單位，已全部被選購。

房委會下周一（6月3日）將邀請150位一人申請者獲揀選居屋單位。

房委會今邀請140組一人申請者出席揀樓，最終全日92名準業主到場，一共賣出83個單位。今期居屋自去年12月9日起開始揀樓，至今共有4,572個單位成交，當中綠表2,266個及白表2,223個。出售的單位包括尚文苑21伙、雍明苑2伙、錦暉苑42伙、旭禾苑18伙。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，售價由155.5萬至529萬元不等。而冠德苑、凱德苑、雍明苑所有單位已經售罄。

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記者：吳卓峰

居屋 房委會 旭禾苑 錦暉苑 雍明苑 冠德苑 尚文苑 凱德苑

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